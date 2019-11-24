Son Dakika Haberleri: İzmit Belediyesi Kuzey Marmara Otoyolu'nda yaralanan işçileri yalnız bırakmadı
Son Dakika Yaşam İzmit Belediyesi Kuzey Marmara Otoyolu'nda yaralanan işçileri yalnız bırakmadı - Son Dakika

İzmit Belediyesi Kuzey Marmara Otoyolu'nda yaralanan işçileri yalnız bırakmadı

6 saat önce

İzmit Belediyesi yetkilileri, Kuzey Marmara Otoyolu'da viyadük çalışması sırsında yaralanarak hastaneye kaldırılan işçileri ziyaret ederek "Geçmiş olsun" dileklerinde bulundu.

İzmit Belediyesi Kuzey Marmara Otoyolu'nda yaralanan işçileri yalnız bırakmadı, System.String[]

İzmit Belediyesi yetkilileri, Kuzey Marmara Otoyolu'da viyadük çalışması sırsında yaralanarak hastaneye kaldırılan işçileri ziyaret ederek "Geçmiş olsun" dileklerinde bulundu.


Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen olayda yaralanan 3 işçi hastanelere kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan birisi kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşanan olayın ardından İzmit Belediyesi Başkan Vekilli Necat Çakır, Başkan Yardımcıları Sibel Solakoğlu ve Ünal Özmural, Koordinatör Sercan Al, Özel Kalem Müdürü Duygu Çetiner ve belediye meclis üyesi Devrim Bal, hastanelere koştu.


Kocaeli Devlet Hastanesi ve Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama hastanesine kaldırılan yaralı işçilere "Geçmiş olsun" dileklerini ileten Başkan vekili Çakır ve beraberindekiler, işçilerin durumlarıyla ilgili doktorlardan bilgi alarak işçilere ve ailelerine destek oldular. - KOCAELİ

İzmit Belediyesi, Marmara, İzmit, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 10:25 Kaynak: İHA
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