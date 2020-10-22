İzmit Belediyespor, Beşiktaş'ı rahat geçti: 74-95

İzmit Belediyespor, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Beşiktaş HDI Sigorta'yı 94-75'lik skorla mağlup ederek ligin üst sıralarına adeta demir attı.

İzmit Belediyespor, Herbalife Nutrition Kadınlar Süper Ligi'nin 5. haftasında Akatlar Arena'da Beşiktaş HDI Sigorta ile karşı karşıya geldi. İzmit Belediyespor, hızlı bir başlangıç yaptığı karşılaşmanın ilk periyodu konuk ekibin 25-11'lik üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci periyotta üstünlüğü bırakmayan İzmit temsilcisi, ilk yarıyı 47-32 önde tamamladı. Maçın ilk yarısında geçen sezon Beşiktaş'ta oynayan ve bu sezon İzmit Belediyespor'a transfer olan Elif Emirtekin'in eski takımına karşı gösterdiği etkili performans dikkat çekti.

Karşılaşmanın üçüncü periyodunda da hızını kesmeyen Kocaeli ekibi, üçüncü çeyreği 73-52 önde tamamladı. Dördüncü periyoda geçildiğinde ipleri tamamen eline almış olan İzmit Belediyespor, oyun disiplinini bozmayarak karşılaşmayı 95-74 gibi farklı bir skorla kazanmasını bildi.

Karşılaşmada Egle Siksniute ve Kübra Erat 18'er sayı ile maçın en skorer isimleri olurken, Clarissa Dos Santos'un 14 sayı ve 12 ribaoundluk performansı ile maçın yıldızları arasına girdi.

İzmit Belediyespor, ligin 6. haftasında 24 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da kendi sahasında Çankaya Üniversitesi ile mücadele edecek. - KOCAELİ