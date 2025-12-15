Lisede 3. kattan düşen öğrenci ağır yaralı - Son Dakika
Lisede 3. kattan düşen öğrenci ağır yaralı

Lisede 3. kattan düşen öğrenci ağır yaralı
15.12.2025 16:17
Lisede 3. kattan düşen öğrenci ağır yaralı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eğitim gördüğü lisenin 3. katından düşen 15 yaşındaki öğrenci ağır yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan öğrencinin hayati tehlikesi devam ediyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eğitim gördüğü lisenin 3. katından düşen 15 yaşındaki öğrenci ağır yaralandı.

OKULUN 3. KATINDAN DÜŞTÜ

Olay, Cedit Mahallesi Turan Güneş Caddesi üzerinde bulunan Mimar Sinan Anadolu Lisesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 9. sınıf öğrencisi D.T. (15), henüz bilinmeyen bir nedenle okulun 3. katındaki penceresinden düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DURUMU AĞIR

D.T., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi süren öğrencinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay sonrası okul idaresinin aldığı kararla öğrenciler evlerine gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Anadolu Lisesi, Mimar Sinan, Güvenlik, Kocaeli, 3-sayfa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Lisede 3. kattan düşen öğrenci ağır yaralı - Son Dakika

SON DAKİKA: Lisede 3. kattan düşen öğrenci ağır yaralı - Son Dakika
