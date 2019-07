İznik'te bulunan lahit için Kraliçe Nikaia heyecanı

BURSA'nın İznik ilçesinde, daha önce bulunan 4 lahitin ardından '1'inci derece arkeolojik sit alanı' ilan edilerek koruma altına alınan bölgede, bir lahit ve mezar odasına daha rastlandı. Kazı çalışmaları 11 gündür devam ederken, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta , "Kraliçe Nikaia'nın mezarı bulunursa dünya gündemi İznik olur" dedi.İznik'te 3 yıl önce ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta kırsal Hisardere Mahallesi yolu üzerinde Kayaarkası mevkiindeki zeytinlikte, defineciler üst kapağı kırılmış lahit buldu. Bu gelişme üzerine İznik Müze Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan kazıda, Geç Roma Dönemi olarak adlandırılan 3'üncü yüzyıldan kalma lahit ortaya çıkarıldı. Daha sonra sürdürülen kazılarda 3 lahit daha bulundu. Bunun üzerine yaklaşık 10 dönüm zeytinlik alanı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 1 milyon 200 bin lira bedel ile kamulaştırıldı. Alan, '1'inci derece arkeolojik sit alanı' ilan edilerek koruma altına alındı.LAHİT KRALİÇENİN MEZARI OLABİLİRAynı bölgede bir haftadır devam eden kazılarda arkeologlar bir lahit ve bir mezar odası daha keşfetti. 10 kişilik ekip tarafından sürdürülen kazı çalışmalarında lahitin üzeri yetkililer tarafından branda ile örtüldü. Öte yandan Makedonya Kralı Büyük İskender 'in kumandanlarından General Lysimakhos, M.Ö. 301'de General Antigonius'u mağlup ederek şehrin 'Antigonia' olan adını eşi Nikaia'nın ismiyle değiştirdi. O günden sonra Nikaia olarak anılan İznik'te kazıların yapıldığı alanda kraliçenin mezarının da olabileceği düşünülüyor.'ÇIKACAK HER ESER İZNİK'İ DÜNYAYA TANITMAYA IŞIK OLACAK'İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ise, "İlçemiz tarihi ile dünyaca ünlüdür. Buradan çıkacak her bir eser İznik'in değerine değer katar. Lahitin çıkarılması için çalışmalar devam ediyor. Hepimiz merakla bekliyoruz. Kraliçe Nikaia'nın mezarı olup olmadığı konusunda kimsenin net bir bilgisi yok. Fakat bulunursa İznik dünya gündeminde yerini alacaktır" dedi.