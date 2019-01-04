İZTO'dan "Enflasyonla Topyekun Mücadele" Açıklaması!

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın başlattığı projeye ilk günden itibaren en büyük desteği veren Odalardan biri olduklarının altını çizen Özgener, "Programın başarısı tüm kesimlerce sahiplenilmekten geçti. Yönetim Kurulu Üyesi olduğum Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği çatısı altında gerçekleştirilen fedakar çalışmalar sonucunda pek çok firmaya ulaşılarak enflasyona karşı somut başarılar kazanıldı" değerlendirmesini yaptı.

"GELECEK YILA DA TAŞIMALIYIZ"

Enflasyonla mücadelenin yanı sıra ekonomide yerlileşme ve katma değerli ihracat gibi pek çok hedefe yönelik de çalışmalar gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Özgener, "Bu çalışmaları bütünlüklü olarak gelecek yıla da taşımamız gerekiyor. Enflasyonla Mücadele Programı kapsamında 14 Aralık 2018'den yıl sonuna kadar pek çok çalışma yaptık. Her şeyden önce kampanyayı 79 meslek komitemizin gündemine aldık. Afiş ve formları üyelerimize ulaştırdık. Odamıza hizmet almaya gelen üyelerimize konuyla ilgili bilgilendirmelerde bulunduk. Bunun yanı sıra Ege Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendecileri Derneği ile ortak çalışma yürüterek protokol imzaladık. Tüm bu çalışmalar sonucunda çok farklı sektörlerden 117 firmaya ulaştık. 2019'da bu sayının artması için çaba göstereceğiz" dedi.

Özgener ayrıca, 2018 sonu itibariyle 3 ay daha yenilenen KDV ve ÖTV indirimlerinden dolayı reel sektörün yıla iyi başladığını belirterek, "Üretim ve istihdamın artması için atılan her adımı destekliyoruz" diye konuştu.