JAKEM\'de Köpeklerin Eğitimi Devam Ediyor

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığı'nda, görev köpeklerinin eğitimleri aralıksız sürüyor. Merkezde yetiştirilen köpekler uyuşturucu, bomba, mayın, çay ve tütün ile erzak tespiti, asayiş ve operasyon görevlerinin yanı sıra iz takip, kadavra arama, yangın tespiti ve arama kurtarma gibi birçok kritik branşta göreve hazırlanıyor.

Nevşehir'de bulunan JAKEM Komutanlığı'nda alanında uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerde, görev köpeklerinin fiziksel dayanıklılıkları kadar itaat, çeviklik ve stres altında doğru tepki verme yetenekleri de geliştiriliyor. Gerçeğini aratmayan parkurlarda gerçekleştirilen çalışmalarda köpekler, yol kontrol noktalarında araç arama, demiryolu ve açık alan güvenliği, enkaz alanlarında arama kurtarma ile yasaklı madde tespitine yönelik senaryolarla eğitiliyor.

Eğitim sürecinde köpeklerle eğitmenleri arasında güçlü bir bağ kurulmasına da büyük önem veriliyor. Bu sayede sahada görev yapan köpeklerin, verilen komutları hızlı ve doğru şekilde yerine getirmesi sağlanırken, zorlu operasyon şartlarında da etkin görev yapmaları sağlanıyor. Uzun ve disiplinli bir eğitim sürecinden geçen köpekler, Türkiye'nin dört bir yanında jandarma teşkilatının yürüttüğü operasyonlarda aktif olarak görev alıyor.

Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı Köpek Üretim ve Yavru Eğitim Bölük Komutanı Üsteğmen Onur Durmaz, merkezde uygulanan eğitim sistemine ilişkin yaptığı açıklamada, "Komutanlığımızda eğitim alacak köpekler, bünyemizde bulunan damızlık köpeklerden seçilmektedir. Doğan yavrular arasından burun kullanımı yüksek, avcılık karakteri gelişmiş ve görev yapmaya yatkın olanlar titizlikle belirlenmektedir. Köpeklerimiz, profesyonel eğitici personelimiz tarafından uygulanan programlarla eğitime hazır hale getirilmektedir" dedi.

Köpeklerin yeteneklerine göre branşlara ayrıldığını belirten Durmaz, "Burun kullanımı güçlü olan köpekler uyuşturucu, bomba, mayın, kadavra, yangın ve iz takip branşlarında değerlendirilirken, koruma içgüdüsü ve operasyon kabiliyeti yüksek olan köpekler asayiş, operasyon ve özel görevlerde kullanılmaktadır. Köpeklerimizin hangi branşa daha uygun olduğunu belirlemek amacıyla doğumdan itibaren ortalama üç ayda bir testler uygulanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Eğitim sürecinin üç aşamadan oluştuğunu kaydeden Durmaz, "Birinci aşama, yavrunun doğumuyla başlayıp sütten kesilmesine kadar devam eden anneyle eğitim sürecidir. İkinci aşama yaklaşık 10 ay süren yavru köpek eğitimidir. Üçüncü ve son aşama ise 14 ila 20 haftalık sürelerde icra edilen, ileride yapacağı göreve yönelik branş eğitimlerinden oluşmaktadır" diye konuştu. - NEVŞEHİR