Jandarma karakoluna saldıran teröriste verilen cezanın gerekçesi açıklandı - Son Dakika

Van'da 5 yıl önce Başkale ilçesindeki karakola düzenlenen saldırıya katılan ve bir araç yağmalama olayını gerçekleştirdiği tespit edilen teröriste verilen hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı.

Van 7. Ağır Ceza Mahkemesi, 06 Ekim 2015'te Başkale ilçesindeki Eşmepınar Karakol Komutanlığına bomba yüklü araçla yapılan saldırı ile 11 Temmuz 2016'da S.D. isimli kişinin kaçırılmasına ilişkin davada, suça sürüklenen çocuk sıfatıyla yargılanan terörist G.K'ye, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme", "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, "ruhsatsız silah bulundurmak veya taşımak", "silahla birden fazla kişi tarafından birlikte, suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanmak suretiyle, suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla yağma" suçlarından verdiği 40 yıl 3 ay 10 gün hapis cezasının gerekçeli kararını hazırladı.

Kararda, sanığın Esenyamaç Mahallesi'nde ikamet eden bir kişinin kaçırılması, aracının yakılması, Eşmepınar Karakol Komutanlığına bombalı araçla saldırı düzenlenmesi, Hakkari Esendere'de sınır gözetleme kulesi ve bir karakola taciz ateşi açılması eylemlerine katıldığını kabul ettiği belirtildi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın yapılanması, faaliyetleri ve amaçlarıyla ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı kararda, terör örgütü PKK'ya üye olmak için örgütte yönetici konumundakilerin rızasının varlığına gerek duyulmadığı, tek taraflı iradeyle de örgüte katılmanın mümkün olduğu kaydedildi.

Bu nedenle terör örgütü PKK üyeliği suçunun oluşumunda, kişinin rızasıyla örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmasının temel ölçütler arasında yer aldığı bildirilen kararda, şunlar kaydedildi:



"Organik bağ, canlı, geçişken, etkin, faili emir ve talimat almaya açık tutan ve hiyerarşik konumunu tespit eden bağ olup, üyeliğin en önemli unsurudur. Sadece örgüte sempati duymak bu suçu oluşturmaz. Ayrıca eylemlerin süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluğu kriteriyle, eylemin niteliği kriteri örgüt üyeliği suçunun maddi unsuru bakımından organik bağ kriterine ilave istisnai ölçütlerdir. Asıl olan organik bağ kriteridir. Silahlı örgüte üye olmak suçunun manevi unsurunu, örgütün belli amaçlarını gerçekleştirme gayesini bilerek ve isteyerek örgüte girme iradesi oluşturmaktadır."

"70-100 kez ateş etmiş"

Kararda, 06 Ekim 2015'te saat 18.30 sıralarında beyaz renkli aracı Eşmepınar Karakol Komutanlığının önüne park eden teröristin araçtan inerek nöbetçi askere komutanla görüşmek istediğini söylediği, bir süre sonra da aracın teröristlerce patlatıldığı bilgisi aktarıldı.

Olay yerinde bulunan güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada aracı getiren teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedilen kararda, "Birden fazla askerin yaralandığı patlama öncesi Eşmepınar Karakol Komutanlığına sanığın da aralarında bulunduğu örgüt mensupları tarafından yaklaşık 150 metre mesafedeki tepeden ateş açılmıştır. Sanık da hazırlık aşamasında müdafi huzurunda verdiği ifadesinde bixi silah ile 70-100 civarında ateş açtığını açıkça kabul etmiştir. Bu kapsamda, örgütün amacı doğrultusunda kolluk görevlilerine veya sivil halka saldırı, terör ortamı yaratmak için kamu veya özel kişilere ait araç, bina ve benzeri yerlerin yakılması, güvenlik güçleriyle silahlı çatışmaya girilmesi, silahla ve roketle saldırıda bulunulması gibi eylemler devletin ülkesine, egemenliğine ve birliğine yönelik önemli nitelikte eylemler olarak kabul kabul edilmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

18 yaşından küçük olduğu için ceza artırımı yapılmadı

Örgüt üyeliği suçunun oluşumunda kisinin rızasıyla örgütün hiyerarşik yapısına yapısına dahil olmasının temel ölçüt olduğu vurgulanan kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Sanığın eylemlerinin süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluğu kriteri ile eylemin niteliği kriteri örgüt üyeliği suçunun maddi unsuru bakımından organik bağ kriterine ilave istisnai ölçüttür. Bu nedenle sanığın eylemlerinin bütün halinde TCK'nin 302. maddesinde tanımlı 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçu yönünden hüküm kurulması gerekmiştir. Sanığın zikredilen suçları işlediği tarihte 18 yaşından küçük olduğu değerlendirilerek verilen cezada artırım yoluna gidilmemiştir"

Olay

Bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca Eşmepınar Jandarma Karakol Komutanlığına 6 Ekim 2015'te bomba yüklü araç ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlenmiş, 14 asker hafif yaralanmıştı. Olayla ilgili yakalanan PKK'lı terörist G.K, 10 Haziran'da görülen karar duruşmasında 40 yıl 3 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.