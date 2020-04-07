Jandarma karantinaya alınan yerleşim alanlarında nöbetini sürdürüyor - Son Dakika

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Jandarma karantinaya alınan yerleşim alanlarında nöbetini sürdürüyor
6 saat önce
Jandarma karantinaya alınan yerleşim alanlarında nöbetini sürdürüyor Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, karantinaya alınan 5 köy ve 1 beldeye giriş çıkışların yaşanmaması için nöbetini sürdürüyor.
Jandarma karantinaya alınan yerleşim alanlarında nöbetini sürdürüyor
MUŞ - Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, karantinaya alınan 5 köy ve 1 beldeye giriş çıkışların yaşanmaması için nöbetini sürdürüyor.
Muş İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile merkeze bağlı Karaağaçlı beldesi ile Yazla, Alagün, Bulanık ilçesi Yazbaşı ve Demirkapı ile Korkut ilçesi Güneyik köyleri karantinaya alınmıştı. 6 yerleşim yerinin karantinaya alınması ile birlikte güvenlik tedbirlerini üst seviyeye çıkaran jandarma ekipleri, buralara giriş çıkışların tamamını yasakladı.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 10:04 Kaynak: İHA
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