Jandarma olayların yüzde 99.3'ünü aydınlattı - Son Dakika

Jandarma olayların yüzde 99.3'ünü aydınlattı

02.04.2021 10:15
Jandarma olayların yüzde 99.3'ünü aydınlattı, System.String[]

Denizli İl Jandarma Komutanlığı 2021 Mart ayında yapılan asayiş, kaçakçılık ve terör faaliyetleri açıkladı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı 2021 Mart ayında yapılan asayiş, kaçakçılık ve terör faaliyetleri açıkladı. Ekipler toplamda 709 tane meydana gelen olayın yüzde 99.3'ünü aydınlatırken, FETÖ operasyonunda ise 11 şüpheliyi yakaladı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı 2021 Mart ayında gerçekleştirilen asayiş, kaçakçılık, ve terör olaylarıyla ilişkin faaliyet raporunu açıkladı. Yapılan açıklamada kent genelinde gerçekleşen 313 asayiş, 54 kabahat, 248 takibi gereken, 83 kaçakçılık ve 11 terör olayı olmak üzere toplam 709 olay meydana gelmiş ve meydana gelen olayların 704 yüzde 99,3'ü aydınlatıldı. Yapılan asayiş faaliyeti ve uygulamalarında; 68 bin 631 şahıs ile 9 bin 960 aracın sorgulaması yapılarak, 345 aranan şahıs yakalanmış ve 10 kayıp şahıs bulunmuştur. İcra edilen faaliyetler neticesinde; 2 adet tabanca, 10 adet av tüfeği, 16 adet mermi/fişek ve 6 adet kesici/delici alet ele geçirildi.

Trafikte 24 bin 559 kişinin sorgulaması yapıldı

Ekipler ay içerisinde 11 FETÖ/PDY terör örgütüne operasyon yaparak, faaliyetlerde 11 şüpheli yakalanıp hakkında gerekli yasal işlem yapıldı. Gerçekleştirilen trafik uygulamalarında; 52 bin 348 araç kontrol edilmiş, 30 bin 925 araç, 24 bin 559 kişinin sorgulaması yapılmış, 2 bin 471 araç ve şahıs hakkında toplam 1 milyon 476 bin 716 TL cezai işlem uygulanmış, 17 aranan araç, 43 aranan şahıs yakalanmış, 68 alkollü araç kullanmaktan sürücü belgesi geri alınarak 465 araç trafikten men edilmiştir.

Uyuşturucuda seferberlik devam ediyor

Denizli İl Jandarma ekipleri uyuşturucu maddeler ile mücadelede seferberlik başlatıp, huzur operasyonları kapsamında uyuşturucu madde tacirlerinin bulunduğu mahallelerde operasyonları aralıksız sürdürmekte. 50 operasyonlarda, 70 şahıs gözaltına alınmış, 9 şahıs tutuklanmış, 61 şahıs tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış ve 350 gram kubar esrar, 110 gram eroin, 266 gram metanfetamin, 3 adet uyuşturucu/uyarıcı hap, 4 gram bonzai, 50 bin kök haşhaş,749 adet sikke, 1707 adet tarihi eser, 4 adet tabanca, 4adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 1538 adet tabanca fişeği, 79 litre kaçak içki, 8 adet define arama dedektörü ve 21 adet kazı malzemesi ele geçirildi. - DENİZLİ

Jandarma olayların yüzde 99.3'ünü aydınlattı
Jandarma olayların yüzde 99.3'ünü aydınlattı
Jandarma olayların yüzde 99.3'ünü aydınlattı
Jandarma olayların yüzde 99.3'ünü aydınlattı

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Denizli, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma olayların yüzde 99.3'ünü aydınlattı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

"Türkiye'de salgını bitirecek" yorumları yapılan yerli aşının mutasyona karşı da etkili olduğu kanıtlandı TFF Başkanı Özdemir, F.Bahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili yaptığı başvuruda kararı açıklayacaklarını bildirdi TFF Başkanı Özdemir, F.Bahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili yaptığı başvuruda kararı açıklayacaklarını bildirdi Koronavirüse karşı yeni önlem! Burun maskeleri işe yarıyor mu? Koronavirüse karşı yeni önlem! Burun maskeleri işe yarıyor mu? Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 449 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 449 liradan işlem görüyor ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Rusya'dan aldığınız S-400'leri elinizde tutmayın ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Rusya'dan aldığınız S-400'leri elinizde tutmayın A Milli Takım'ın futbolcularına dağıtılan primler dudak uçuklattı, yeni bir prim tartışması daha doğdu A Milli Takım'ın futbolcularına dağıtılan primler dudak uçuklattı, yeni bir prim tartışması daha doğdu Saldırı hazırlığında bulunan teröristlerin vurulma anı kamerada! Saldırı hazırlığında bulunan teröristlerin vurulma anı kamerada! Arka Sokaklar'daki bir sahne avukatları ayağa kaldırdı! 70 baro başkanı diziyi RTÜK'e şikayet etti Arka Sokaklar'daki bir sahne avukatları ayağa kaldırdı! 70 baro başkanı diziyi RTÜK'e şikayet etti
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'a soruldu: Merkez Bankası 15 Nisan'da nasıl bir faiz kararı verecek? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'a soruldu: Merkez Bankası 15 Nisan'da nasıl bir faiz kararı verecek?         
11:47
Biden ilk Kabine toplantısını gerçekleştirdi! Çekildikleri fotoğrafta birden fazla dikkat çeken detay var Biden ilk Kabine toplantısını gerçekleştirdi! Çekildikleri fotoğrafta birden fazla dikkat çeken detay var         
11:42
Mart ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Nisan'da yapılacak Mart ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Nisan'da yapılacak         
11:10
Kadro oluşturmakta zorlanan Sergen Yalçın, Kasımpaşa ve Alanya maçları için yeni formüller hazırladı Kadro oluşturmakta zorlanan Sergen Yalçın, Kasımpaşa ve Alanya maçları için yeni formüller hazırladı         
10:58
Selin Ciğerci vergi rekortmeni oldu! İşte ödediği miktar ve listedeki yeri Selin Ciğerci vergi rekortmeni oldu! İşte ödediği miktar ve listedeki yeri         
10:42
Cenazede haklarını helal etmedikleri patronlarının yüzünden hacizlik oldular Cenazede haklarını helal etmedikleri patronlarının yüzünden hacizlik oldular         
10:28
16 bıçak darbesiyle hamileyken öldürülen Sezen'den geriye gelinlikli fotoğrafı kaldı 16 bıçak darbesiyle hamileyken öldürülen Sezen'den geriye gelinlikli fotoğrafı kaldı         
10:06
İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu         
09:42
Kız kavgası kanlı bitti! 16 yaşındaki genç, 17 yaşındaki genci sokak ortasında çekip vurdu Kız kavgası kanlı bitti! 16 yaşındaki genç, 17 yaşındaki genci sokak ortasında çekip vurdu         
09:19
Türkiye'de vaka sayısı 40 bini geçti, alarm zilleri çalmaya başladı! Uzmanlardan Türkiye'de vaka sayısı 40 bini geçti, alarm zilleri çalmaya başladı! Uzmanlardan "tam kapanma" uyarısı         
08:56
Kurdaki spekülatif artış sonrası Erdoğan çağrı yaptı, 6 günde rekor satış gerçekleşti Kurdaki spekülatif artış sonrası Erdoğan çağrı yaptı, 6 günde rekor satış gerçekleşti         
08:30
Survivor 2021'de ünlüler takımına eleme şoku! Yarışmaya veda eden ünlü oyuncu gözyaşlarına boğuldu Survivor 2021'de ünlüler takımına eleme şoku! Yarışmaya veda eden ünlü oyuncu gözyaşlarına boğuldu         
07:23
Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti         
23:27
Fırat Altunmeşe, Mucize Doktor'a veda etti Fırat Altunmeşe, Mucize Doktor'a veda etti         
20:53
Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma         
17:46
Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı         
13:49
Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı         
13:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2021 11:58:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Jandarma olayların yüzde 99.3'ünü aydınlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei