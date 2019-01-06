Jandarma Sarıkamış Şehitlerini Van Gölü'nde Andı
1 saat önce
Van İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Timi, Van Gölü'nde düzenlenen dalışla Sarıkamış şehitlerini andı.
Van
İl Jandarma
Komutanlığı Sualtı Timi, Van Gölü
'nde düzenlenen dalışla Sarıkamış
şehitlerini andı. Enver Paşa
komutasında 104 yıl önce düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit düşen binlerce Mehmetçik, yurdun dört bir yanında olduğu gibi Van'da da anıldı. Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Sualtı Timi, Van Gölü'nde gerçekleştirdikleri dalışla Sarıkamış şehitlerini andı. Şehitler anısına Van Gölü'nün soğuk sularında pankart açan Sualtı Timi, Sarıkamış Şehitliği'nde omuz omuza yatan kahramanları andı. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 05:07 Kaynak: İHA
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