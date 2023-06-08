İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan acı bir haber paylaştı. Bakan Yerlikaya, Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu'nda bir askerimizin şehit olduğunu duyurdu.
Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda, "Milletimizin başı sağ olsun 'Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu' sırasında şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan'a Allah'tan rahmet; ailesine, Jandarma Genel Komutanlığımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan şehit oldu! Acı haberi Bakan Yerlikaya verdi - Son Dakika