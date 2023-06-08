Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan şehit oldu! Acı haberi Bakan Yerlikaya verdi - Son Dakika
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Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan şehit oldu! Acı haberi Bakan Yerlikaya verdi

08.06.2023 11:17

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu' sırasında Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan'ın şehit olduğunu duyurdu. Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şehit olan kahraman Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet diledi ve ailesine, Jandarma Genel Komutanlığı'na ve millete başsağlığı dileklerini iletti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan acı bir haber paylaştı. Bakan Yerlikaya, Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu'nda bir askerimizin şehit olduğunu duyurdu.

"ŞEHİDİMİZİN MAKAMI ALİ OLSUN"

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda, "Milletimizin başı sağ olsun 'Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu' sırasında şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan'a Allah'tan rahmet; ailesine, Jandarma Genel Komutanlığımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.

Acı haberi Bakan Yerlikaya verdi! 1 şehidimiz var
Kaynak: DHA
YORUMLAR (3)
  • Tuncay Öter: Yolun açık olsun rabbim rahmetiyle muamele eylesin şehit kardeşim. Haberlerde mülteciler kadar senden söz edilmedi. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • TURGAY KAYA: ALLAH rahmet eylesin, mekanı cennet olsun ve sevenlerine rabbim sabırlar versin inşallah. Cevap Yaz 74 1 Yayından Kaldır
  • Serkan Basar: Allah rahmet eylesin kederli ailesine Allah sabırlar versin sayın soylu hani 88 kişi kalmıştı bu teröristler 88 mi 8888 mi bir yanlışınız olmasın sakın Cevap Yaz 59 32 Yayından Kaldır
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Aydın Ceylan, Jandarma, Güncel, Son Dakika

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