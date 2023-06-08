Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan şehit oldu! Acı haberi Bakan Yerlikaya verdi

Ne dolar ne altın ne de euro! Kurdaki yükseliş sonrası vatandaşın gözdesi oldu

"Kılıçdaroğlu'nun yerine kim geçsin?" anketi! İlk sıradaki en yakın rakibine fark attı

Kıyıdakilerin önünde köpekbalığı tarafından böyle parçalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan acı bir haber paylaştı. Bakan Yerlikaya, Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu'nda bir askerimizin şehit olduğunu duyurdu.

"ŞEHİDİMİZİN MAKAMI ALİ OLSUN"

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda, "Milletimizin başı sağ olsun 'Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu' sırasında şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan'a Allah'tan rahmet; ailesine, Jandarma Genel Komutanlığımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.