Son Dakika Haberleri: Jandarmada Fetö Operasyonu: 50 Gözaltı Kararı

Jandarmada Fetö Operasyonu: 50 Gözaltı Kararı

28 dakika önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığındaki FETÖ soruşturması kapsamında 3'ü teğmen, 47'si astsubay olmak üzere tamamı muvazzaf 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Jandarmada Fetö Operasyonu: 50 Gözaltı Kararı, System.String[]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığındaki FETÖ soruşturması kapsamında 3'ü teğmen, 47'si astsubay olmak üzere tamamı muvazzaf 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki bazı askerlerin, FETÖ'nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü telefonlar ile kontörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlendi. Bu kapsamda FETÖ ile irtibatları tespit edilen 3'ü teğmen, 47'si astsubay olmak üzere 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Tamamı muvazzaf olan şüphelilerin gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ediyor. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:47 Kaynak: İHA

Ankara, 3. Sayfa
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