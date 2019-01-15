Jandarmada Fetö Operasyonu: 50 Gözaltı Kararı
28 dakika önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığındaki FETÖ soruşturması kapsamında 3'ü teğmen, 47'si astsubay olmak üzere tamamı muvazzaf 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
, Jandarma
Genel Komutanlığındaki FETÖ soruşturması kapsamında 3'ü teğmen, 47'si astsubay olmak üzere tamamı muvazzaf 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki bazı askerlerin, FETÖ'nün mahrem imamlar
ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü telefonlar ile kontörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlendi. Bu kapsamda FETÖ ile irtibatları tespit edilen 3'ü teğmen, 47'si astsubay olmak üzere 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Tamamı muvazzaf olan şüphelilerin gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele
Şube Müdürlüğünce devam ediyor. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:47 Kaynak: İHA
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