Üye Girişi
Jandarmadan KADES uygulaması bilgilendirmesi - Son Dakika

Jandarmadan KADES uygulaması bilgilendirmesi

20.11.2021 10:32
Jandarmadan KADES uygulaması bilgilendirmesi

Erzincan'da kadınlara yönelik jandarma ekiplerince KADES uygulaması hakkında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Erzincan'da kadınlara yönelik jandarma ekiplerince KADES uygulaması hakkında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca kadın çalışanlara KADES uygulaması tanıtıldı. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele kapsamında; İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren tekstil fabrikalarındaki 480 kadın çalışana yönelik, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile ilgili bilgilendirme yapılarak 150 kadın çalışanın telefonuna KADES uygulaması yüklemesine yardımcı olundu.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için bu tür faaliyetlere ve çalışmalara devam edileceği kaydedildi.

"Kadın Destek Uygulaması"

Aile İçi Şiddet ve Kadına Yönelik Şiddetle mücadele kapsamında işlenmekte olan suçlarla ilgili, mağdurların kolayca yer bildirim ihbarında bulunabileceği "KADES" (Kadın Destek Uygulaması) isimli mobil uygulama, İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilmiştir. Uygulama ile aile içi ve kadına yönelik şiddet mağduru kadınların, acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak akıllı telefon üzerinden tek bir tuşla en hızlı şekilde 112/155/156 Acil Çağrı Merkezine ulaşması sağlanmaktadır.

"KADES" mobil uygulaması ios ve android telefonlarına indirilebilmekte olup, kullanıcı tarafından akıllı cep telefonlarına indirildikten sonra; Uygulama ilk kez açıldığında, kişisel bilgilerin istenildiği ekranda, kimlik ve cep telefonu bilgileri doldurularak kullanıcı sözleşmesi okunup onaylanmalı,

MERNİS veri tabanındaki nüfus bilgilerinden, uygulamayı yükleyenin kadın olduğu teyit edildikten sonra gönderilen "SMS Doğrulama Kodu" sisteme girilerek uygulama aktif hale getirilmeli,

İhbar yapılırken cep telefonunda konum bilgisi durumu açık hale getirilmelidir.

Acil bir durum ile karşı karşıya kalan kadın, telefonunda konum bilgisi açıldıktan sonra uygulama ekranında bulunan "KADES Kadın Acil Destek" butonuna basmak suretiyle anında ihbarda bulunabilecek, ihbarın teyidi için ekrana gelecek olan "evet" ve "hayır" seçeneklerinden birini tercih ederek ihbarın doğruluğunu onaylayacaktır.

Sisteme yanlışlıkla giriş yapıldıysa veya bildirim ile ilgili durum geçersiz olduysa "hayır" seçeneği seçilebilecek ve ihbar talebi iptal edilebilecektir. "evet" seçeneğine basıldığında ise ihbarın başarıyla alındığı ve bildirim yapılan konuma ekip gönderildiği bilgisi kullanıcıya uyarı mesajı olarak gönderilecek; söz konusu ihbar, aynı zamanda Acil Çağrı Merkezindeki sorumluların ekranında ihbar olarak görünecektir.

İhbarın Acil Çağrı Merkezine gelmesi ile birlikte, en yakın kolluk kuvveti ihbar bölgesine sevk edilecek ve gerekli adli işlemler yapılacaktır. - ERZİNCAN

Jandarmadan KADES uygulaması bilgilendirmesi
Jandarmadan KADES uygulaması bilgilendirmesi
Jandarmadan KADES uygulaması bilgilendirmesi

Erzincan, Jandarma, KADES, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan KADES uygulaması bilgilendirmesi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Yönetmenliğini Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı 11:14 Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Yönetmenliğini Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor 10:55 BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor Üsküdar'da feci olay! Turistleri taşıyan minibüsün şoförü direksiyon başında kalp krizi geçirdi 10:27 Üsküdar'da feci olay! Turistleri taşıyan minibüsün şoförü direksiyon başında kalp krizi geçirdi
Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru 09:54 Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın 09:44 Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın Ada Masalı final yapıyor 09:13 Ada Masalı final yapıyor
HDP'li Dağ'ın 09:06 HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık Acil serviste doktora saldırı! Bakan Koca, 07:37 Acil serviste doktora saldırı! Bakan Koca, "Artık yeter" diyerek isyan etti

Son Dakika Haberleri
11:21 Kurbanlığın peşinden koşan tıp öğrencisinin ölüm sebebi belirlenemedi
11:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti
11:11 Asgari ücrette 3 farklı zam senaryosu
11:07 Türkiye'nin konuştuğu Karadedeler Olayı'nın geçtiği köyün muhtarı: Gece birileri kabloları kesiyor
10:59 Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı
10:55 BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor
10:51 Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem
10:49 Oğlunun mezarındaki bayrak direği çalındı, şehit babası: Bunu yapan insan olamaz
10:44 Dolandırıcılıkla suçlanan Kibariye: Herkes haddini bilecek, bilmeyene de ben bildiririm
10:41 Kamu bankaları konut kredisinde faizi indirdi, işte yeni oran
Kurbanlığın peşinden koşan tıp öğrencisinin ölüm sebebi belirlenemedi Kurbanlığın peşinden koşan tıp öğrencisinin ölüm sebebi belirlenemedi         
11:21
Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı         
11:00
Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem         
10:52
En farklı tamirci! İlk başta kimse gözlerinin görmediğini anlamıyor ama bu detayı öğrenen herkes takdir ediyor En farklı tamirci! İlk başta kimse gözlerinin görmediğini anlamıyor ama bu detayı öğrenen herkes takdir ediyor         
10:10
14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan sanığa indirimsiz 24 yıl hapis 14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan sanığa indirimsiz 24 yıl hapis         
09:47
Uzmanlardan genç erkeklere uyarı: Kafein, sperm hücrelerinin hareketlerini bozuyor Uzmanlardan genç erkeklere uyarı: Kafein, sperm hücrelerinin hareketlerini bozuyor         
09:18
Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı         
09:08
Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti? Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti?         
08:57
Akşener'den gece yarısı Resmi Gazete tepkisi: Gündüz huzur yok, gece huzur yok Akşener'den gece yarısı Resmi Gazete tepkisi: Gündüz huzur yok, gece huzur yok         
07:33
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Altay Cengizer, başdanışmanlık ve BM'deki görevinden alındı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Altay Cengizer, başdanışmanlık ve BM'deki görevinden alındı         
07:30
Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti         
21:38
Aziz Yıldırım'ın en büyük hayaliydi! Ali Koç, Alexis Sanchez'i, transfer etmeye hazırlanıyor Aziz Yıldırım'ın en büyük hayaliydi! Ali Koç, Alexis Sanchez'i, transfer etmeye hazırlanıyor         
18:16
Son Dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem         
16:01
İslam Memiş kendisini eleştirenlere sert çıktı: Boş konuşuyorsunuz, muhatabım değilsiniz İslam Memiş kendisini eleştirenlere sert çıktı: Boş konuşuyorsunuz, muhatabım değilsiniz         
15:47
İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın         
13:37
Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu         
12:33
Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti         
11:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2021 11:39:30. #1.13#
SON DAKİKA: Jandarmadan KADES uygulaması bilgilendirmesi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement