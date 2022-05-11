Son dakika haberi | Jandarmadan siber dolandırıcılara operasyon: 10 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika haberi | Jandarmadan siber dolandırıcılara operasyon: 10 tutuklama

11.05.2022 10:05

Son dakika haber... - Jandarmadan siber dolandırıcılara operasyon: 10 tutuklama Gaziantep'te siber dolandırıcılıkla yaklaşık 1 milyon liralık vurgun Gaziantep'te hırsızlık yöntemiyle çaldıkları banka ve kredi kartları, kimlik ve cep telefonu üzerinden yaklaşık 1 milyon lira haksız kazanç elde eden siber...

- Jandarmadan siber dolandırıcılara operasyon: 10 tutuklama

Gaziantep'te siber dolandırıcılıkla yaklaşık 1 milyon liralık vurgun

GAZİANTEP - Gaziantep'te hırsızlık yöntemiyle çaldıkları banka ve kredi kartları, kimlik ve cep telefonu üzerinden yaklaşık 1 milyon lira haksız kazanç elde eden siber dolandırıcılık çetesini jandarma çökertti. Operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u tutuklanırken bir kişi serbest bırakıldı.

Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri evden, otomobilden ve iş yerinden hırsızlık yöntemiyle ele geçirdikleri başkalarına ait banka ve kredi kartları, kimlik, GSM hattı ve cep telefonları üzerinden yaklaşık bir milyon lira haksız kazanç elde eden suç örgütü operasyonla çökertti. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde organize suç örgütünü izlemeye alan jandarma ekipleri, örgüt üyelerini uzun süre teknik ve fiziki olarak takip etti. Elde edilen bilgiler üzerine operasyon için düğmeye basan ekipler, 7 Mayıs'tan itibaren örgüt üyelerinin kaldığı adreslere planlı ve eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Yapılan operasyonda suç örgütü üyesi 11 şüpheli gözaltına alınırken adreslerde yapılan aramalarda 55 banka ile kredi Kartı, 15 sim kartı, 12 cep telefonu, 5 hafıza kartı ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 10'u tutuklanırken bir kişi ise Adli Kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli şahsa ise yasadışı bahis oynamaktan 450 bin lira idari para cezası uygulandı.

Son dakika haberi | Jandarmadan siber dolandırıcılara operasyon: 10 tutuklama
Son dakika haberi | Jandarmadan siber dolandırıcılara operasyon: 10 tutuklama
Son dakika haberi | Jandarmadan siber dolandırıcılara operasyon: 10 tutuklama
Son dakika haberi | Jandarmadan siber dolandırıcılara operasyon: 10 tutuklama

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Jandarmadan siber dolandırıcılara operasyon: 10 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Jandarmadan siber dolandırıcılara operasyon: 10 tutuklama - Son Dakika
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