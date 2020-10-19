Jandarmadan uyuşturucu operasyonları - Son Dakika

Jandarmadan uyuşturucu operasyonları

19.10.2020 15:59
Jandarmadan uyuşturucu operasyonları, System.String[]

SAMSUN (İHA) – Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonlar kapsamında toplam 10 olayda 19 şüpheli şahıs gözaltına alınıp, 12 kilo 170 gram kubar esrar maddesi, 22 gram kenevir tohumu, 1 kök skank bitkisi, 103 adet sentetik ecza ilacı, 3 gram Jamaica maddesi, 2 adet tabanca,...

SAMSUN (İHA) – Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonlar kapsamında toplam 10 olayda 19 şüpheli şahıs gözaltına alınıp, 12 kilo 170 gram kubar esrar maddesi, 22 gram kenevir tohumu, 1 kök skank bitkisi, 103 adet sentetik ecza ilacı, 3 gram Jamaica maddesi, 2 adet tabanca, 6 adet av tüfeği, 30 adet 7,65 tabanca fişeği ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bafra, Canik, Terme, Yakakent, Çarşamba, 19 Mayıs ve Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan ortak çalışma neticesinde birçok yasaklı madde ele geçirilip, 19 şahıs da gözaltına alındı. Yapılan çalışmalar kapsamında Samsun Valiliği bir açıklama yayımladı.

Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada,

"Bafra ilçesi Merkez Mahallesi ile Lengerli Mahallesi'nde 9 Ekim günü şüpheli 3 şahsın ev ve eklentilerinde (3 farklı adreste) yapılan arama neticesinde, toplam 5 bin 707 gram kubar esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alınarak tahkikata başlanılmıştır. Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde 9 Ekim günü şüpheli 1 şahsın üstü ile ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 103 adet sentetik ecza ilacı, 3 gram Jamaica maddesi ve 30 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınarak tahkikata başlanılmıştır. Terme ilçesi Dibekli Mahallesi'nde 14 Ekim günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 1 kök skank bitkisi, 123 gram kubar esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınarak tahkikata başlanılmıştır. Bafra ilçesi Elifli Mahallesi'nde 14 Ekim günü saat 02.20 sıralarında şüpheli şahıslar 1.499 gram kubar esrar maddesi ile yakalanmış olup, olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alınarak tahkikata başlanılmıştır. Yakakent ilçesi Küplüağzı Mahallesi Merkez Sokak'ta Samsun- Sinop karayolunda konuşlu yol kontrol noktasında 14 Ekim günü şüpheli 1 şahsın üzerinde yapılan arama neticesinde 4 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınarak tahkikata başlanılmıştır. Çarşamba ilçesi Dikbıyık Mahallesi'nde 15 Ekim günü şüpheli 2 şahsa ait araç içerisinde yapılan arama neticesinde 20 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alınarak tahkikata başlanılmıştır. 19 Mayıs ilçesi Yörükler Mahallesi'nde 16 Ekim günü şüpheli 4 şahsın yasal kenevir tarlasından çaldıkları 4 bin 223 gram kubar esrar maddesi ile suçüstü yakalanmış olup, olayla ilgili 4 şüpheli şahıs gözaltına alınarak tahkikata başlanılmıştır. 19 Mayıs ilçesi Yörükler Mahallesi'nde 16 Ekim günü şüpheli 3 şahsın üzerinde yapılan arama neticesinde 286 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alınarak tahkikata başlanılmıştır. Alaçam ilçesi Aşağıkoçlu Mahallesi'nde 16 Ekim günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 78 gram kubar esrar maddesi, 22 gram kenevir tohumu, 1 adet 7.65 mm ruhsatsız star marka tabanca ve 30 adet 7.65 mm çapınca tabancaya ait fişek ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alınarak tahkikata başlanılmıştır. Bafra ilçesi Harız Mahallesi'nde 16 Ekim günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde dedektör köpeği 'Ozon' ile yapılan arama neticesinde 200 gram kubar esrar maddesi ve 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alınarak tahkikata başlanılmıştır" denildi.

Valilikten yapılan açıklamada ayrıca, "Toplam 10 olayda 19 şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, 12 kilo 170 gram kubar esrar maddesi, 22 gram kenevir tohumu, 1 kök skank bitkisi, 103 adet sentetik ecza ilacı, 3 gram Jamaica maddesi, 2 adet tabanca, 6 adet av tüfeği, 30 adet 7,65 tabanca fişeği ve 1 adet hassas terazi ele geçirilmiştir" bilgileri verildi. - SAMSUN

Jandarmadan uyuşturucu operasyonları
Jandarmadan uyuşturucu operasyonları
Jandarmadan uyuşturucu operasyonları
Jandarmadan uyuşturucu operasyonları

Kenevir, Samsun, Silah, Esrar, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan uyuşturucu operasyonları - Son Dakika

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