Japon devriye gemisiyle Kuzey Kore balıkçı teknesi çarpıştı

Abe, meclis oturumunda, Japon münhasır ekonomik bölgesinde yabancı balıkçı tekneleri tarafından yapılan avlanmanın önüne geçilmesi konusunda gerekenin yapılacağını söyledi.

Japonya Başbakanı Abe Şinzo, gemi ve teknenin çarpışmasıyla ilgili inceleme başlatılacağını açıkladı.

Tekneden denize atlayan mürettebatın Kuzey Kore'ye ait bir gemi tarafından kurtarıldığı ifade edildi.

Japonya Sahil Güvenlik Biriminden yapılan açıklamada, çarpışma sonucu balıkçı teknesinin battığı, kazanın ardından denize atlayan 20 kişilik Kuzey Koreli mürettebatın kurtarıldığı belirtildi.

Kyodo 'da yer alan habere göre, Japon Denizi'nde Japonya Balıkçılık Ajansına ait devriye gemisi Kuzey Kore'ye ait balıkçı teknesiyle çarpıştı.

Japonya 'ya ait bir devriye gemisiyle Kuzey Kore 'ye ait balıkçı teknesinin Japon Denizi 'nde (Doğu Denizi) çarpışmasının ardından tekneden denize atlayan 20 kişilik mürettebatın kurtarıldığı bildirildi.

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