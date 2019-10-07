Son Dakika Haberleri: Japon devriye gemisiyle Kuzey Kore balıkçı teknesi çarpıştı
Son Dakika Güncel Japon devriye gemisiyle Kuzey Kore balıkçı teknesi çarpıştı

Japon devriye gemisiyle Kuzey Kore balıkçı teknesi çarpıştı

43 dakika önce

Japonya'ya ait bir devriye gemisiyle Kuzey Kore'ye ait balıkçı teknesinin Japon Denizi'nde (Doğu Denizi) çarpışmasının ardından tekneden denize atlayan 20 kişilik mürettebatın kurtarıldığı bildirildi.

Japon devriye gemisiyle Kuzey Kore balıkçı teknesi çarpıştı, System.String[]

Japonya'ya ait bir devriye gemisiyle Kuzey Kore'ye ait balıkçı teknesinin Japon Denizi'nde (Doğu Denizi) çarpışmasının ardından tekneden denize atlayan 20 kişilik mürettebatın kurtarıldığı bildirildi.

Kyodo'da yer alan habere göre, Japon Denizi'nde Japonya Balıkçılık Ajansına ait devriye gemisi Kuzey Kore'ye ait balıkçı teknesiyle çarpıştı.


Japonya Sahil Güvenlik Biriminden yapılan açıklamada, çarpışma sonucu balıkçı teknesinin battığı, kazanın ardından denize atlayan 20 kişilik Kuzey Koreli mürettebatın kurtarıldığı belirtildi.


Tekneden denize atlayan mürettebatın Kuzey Kore'ye ait bir gemi tarafından kurtarıldığı ifade edildi.

Japonya'ya ait devriye gemisindeki mürettebatın kazayı yara almadan atlattığı kaydedildi.

Japonya Başbakanı Abe Şinzo, gemi ve teknenin çarpışmasıyla ilgili inceleme başlatılacağını açıkladı.

Abe, meclis oturumunda, Japon münhasır ekonomik bölgesinde yabancı balıkçı tekneleri tarafından yapılan avlanmanın önüne geçilmesi konusunda gerekenin yapılacağını söyledi.

Japon Denizi, Kuzey Kore, Japonya, Japon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hem çocuklarının sünnetini hem de düğünlerini aynı gün yaptılar
CHP'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon için tavrı netleşti Son Dakika: Trump'tan Suriye açıklaması: Bu saçma savaşlardan çekilme vakti geldi Otomobil alacaklar dikkat! Markalar yüzde sıfır faiz avantajıyla kampanyalara başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 15:06:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Japon devriye gemisiyle Kuzey Kore balıkçı teknesi çarpıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]