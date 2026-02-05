Japon Konutları'ndan Sıfır Hasar Projesi - Son Dakika
Ekonomi

Japon Konutları'ndan Sıfır Hasar Projesi

Japon Konutları'ndan Sıfır Hasar Projesi
05.02.2026 15:01
S26 projesi, Japon teknolojisiyle deprem güvenliği ve konforu öncelikli hedefliyor.

Japon Konutları S26 projesinde, C50 beton, geniş kolonlar ve Japonya'dan örnek alınan deprem izolasyonlu sistemlerle 'sıfır hasar' hedefleniyor.

Japon Konutları'nın İstanbul Sancaktepe'de hayata geçirdiği ikinci etap projesi S26'da beton döküm süreci başladı. Japonya'daki deprem güvenliği uygulamalarını örnek alan proje, sismik izolatör sistemi, beton kalitesi ve standartların çok üzerinde taşıyıcı elemanlarıyla öne çıkıyor.

Japon Konutları CEO'su Okan Hocaoğlu, projelerinde yalnızca yönetmeliklere uygunluğu değil, sıfır hasar hedefini esas aldıklarını belirterek, "Japonya'da deprem mühendisliği yalnızca ayakta kalmayı değil, deprem sonrasında da güvenle yaşamayı hedefler. Biz de Japon Konutları projelerini bu anlayışla geliştiriyoruz. Projelerimizde sismik izolatör sisteminin yanı sıra C40 ve C50 kalite betonlar kullanıyoruz. Oysa C25 beton, konut yapıları için yeterli kabul ediliyor. Biz standartların ötesine geçiyoruz" şeklinde konuştu.

Japonya'dan ilham alan taşıyıcı sistem

Hocaoğlu, "Raylı sistem olarak da bilinen sismik izolatör teknolojisiyle geliştirilen projede, beton kalitesi kadar taşıyıcı sistem boyutları da öne çıkıyor. Türkiye'de yaygın olarak kullanılan 60x60 cm kolonlar yerine, Japon Konutları projelerinde 130x130 cm ölçülerinde devasa kolonlar tercih ediliyor. Bu yaklaşım, deprem güvenliğini bir adım ileri taşıyor. Hedefimiz kontrollü hasar değil, hiç hasar almayan yapılar üretmek. Binalar depremden önce de sonra da insanlara güven vermeli" dedi.

Projeye dair şu bilgiler verildi:

Metroya yürüme mesafesinde, 144 dairelik yaşam alanı

S26 projesi, İstanbul Sancaktepe'de metroya yürüme mesafesinde konumlanıyor. Toplam 3 bloktan oluşan projede 144 daire yer alıyor. Açık ve kapalı sosyal alanlarıyla dikkat çeken projede; yüzme havuzu, spor salonu, kütüphane, çocuk oyun alanları, oyun parkı ve çardak alanları bulunuyor.

Hedef: Deprem güvenliği ile birlikte konfor

Japon Konutları projelerinde yalnızca yapısal güvenlik değil, daire içi konfor da öncelikli olarak ele alınıyor. S26'da daha önce başlanan S25 projesinde olduğu gibi tüm dairelerde yerden ısıtma sistemi, tüm odalarda klima altyapısı ve tüm pencerelerde panjur yer alıyor. Ebeveyn yatak odalarında ise giyinme dolabı ve hayalet baza, daire sahiplerine hediye ediliyor. Ayrıca bloklarda çöp şut sistemi bulunuyor.

Yeni proje Pendik'te merkezi bir lokasyonda

Markanın yeni projesinin Pendik'te, merkezi bir lokasyonda hayata geçirileceği bilgisi de paylaşıldı. Yeni proje de tıpkı S25 ve S26 gibi aile yaşamına uygun ve Japonya'dan örnek alınan deprem güvenliği sistemleri ve yüksek mühendislik standartlarıyla inşa edilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, Ekonomi, Deprem, Japon, Son Dakika

