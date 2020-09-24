Japon yapımı 18 metre yüksekliğindeki Gundam robotu ilk adımını attı

Japonya'nın Yokohama şehrinde 1970'lerin popüler anime dizisi 'Mobile Suit Gundam'daki robotlardan birine göre inşa edilen 18 metre yüksekliğinde, 25 ton ağırlığındaki insansı robot, uzun yıllar süren çalışmaların ardından, sonunda hareket ettirildi.

Japonya, on yıllardır manga ve anime sanatının geliştirdiği robot kültürünün önde gelen figürlerinden biri olan Gundam'ı gerçek hayatta da harekete geçirdi. 1970'li yılların popüler anime dizisi 'Mobile Suit Gundam'daki robotlardan birine göre inşa edilen 18 metre yüksekliğinde, 25 ton ağırlığındaki insansı robot, uzun yıllar süren çalışmaların ardından, sonunda yürütüldü.

18 METRE UZUNLUĞUNDA 25 TON AĞIRLIĞINDA

Japonya'nın Yokohama şehrindeki Gundam Fabrikası'nda bu hafta devinim denemeleri başarıyla gerçekleştirilen 18 metre yüksekliğinde ve 25 ton ağırlığındaki robot ilk adımını attı. 1 Ekim'de planlanan resmi açılış töreni ise koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ertelendi.