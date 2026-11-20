Çin'de düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Liderler Zirvesi'nde Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile Malezya Başbakanı Enver İbrahim arasında ilginç bir an yaşandı. İki liderin selamlaşması sırasında ellerini birleştirmeye çalışan Takaichi, kısa süreli bir karışıklığın ardından yüzünü buruşturup dilini çıkardı. Japonya Başbakanı'nın beklenmedik hareketi sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu.

SELAMLAŞIRKEN ELLERİ KARIŞTI

19 Kasım'da Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenen APEC Liderler Zirvesi başlamadan önce Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile Malezya Başbakanı Enver İbrahim kısa süreli sohbet etti. İbrahim'in ellerini birleştirerek yaptığı selamlaşmaya karşılık vermeye çalışan Takaichi, bir an ellerini çapraz şekilde kaldırdı. Ardından gülümseyen Japon liderin yaptığı hareket, toplantı salonundaki kameralar tarafından kaydedildi.

ÖNCE GÜLÜMSEDİ, ARDINDAN DİLİNİ ÇIKARDI

İki lider arasındaki selamlaşmanın ardından Takaichi'nin yüz ifadesi değişti. Japonya Başbakanı, başını hafifçe çevirerek gözlerini açtı ve kısa süreliğine dilini çıkardı. Resmi toplantı sırasında yaşanan bu anlar, sosyal medyada paylaşılan videoyla dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA FARKLI YORUMLAR YAPILDI

Japonya Başbakanı'nın hareketi, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bazı kullanıcılar Takaichi'nin doğal ve esprili tavrını sempatik bulurken bazıları ise diplomatik bir toplantıda böyle davranılmasını uygun görmediğini belirtti. Paylaşımı yapan Japon kullanıcı da Takaichi'nin önce ellerini çapraz hale getirmesine, ardından dilini çıkarmasına şaşırdığını ifade etti.

ZİRVENİN GÜNDEMİNDE EKONOMİ VARDI

Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen APEC Liderler Zirvesi'nde serbest ticaret, bölgesel ekonomik iş birliği ve enerji güvenliği gibi konular ele alındı. Japonya Başbakanı Takaichi de toplantıda serbest ve adil ticaretin önemine dikkat çekti. Ancak resmi görüşmelerin öncesinde yaşanan kısa selamlaşma, zirvenin en çok yorumlanan görüntülerinden biri oldu.