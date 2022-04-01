Japonya Büyükelçiliği'nden Çatak'a arama kurtarma aracı desteği - Son Dakika

Japonya Büyükelçiliği'nin Van'ın Çatak ilçesinde kullanılmak üzere arama kurtarma aracı desteğinde bulunacağı bildirildi.

Çatak Kaymakamlığı ve belediye tarafından hazırlanan "Yerel Projelere Hibe Programı" kapsamında sunulan proje Japonya Büyükelçiliği'nce destek görmeye hak kazandı.

Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut, yaptığı açıklamada, projenin ilçeye önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Japonya Büyükelçiliğine teşekkür eden Akbulut, şunları kaydetti:

"Zorlu bir coğrafyaya sahip ilçemiz sık sık çığ ve afetlerle mücadele ediyor. Bu nedenle sağlanan desteği çok kıymetli görüyoruz. Proje ile birçok afet ile karşı karşıya kalan ilçemizin önemli bir ihtiyacına karşılık vereceğini düşünüyoruz. Bu kapsamda şahsım ve ilçe halkım adına Japonya halkına ve Japonya Büyükelçimiz Sayın Kazuhiro Suzuki'ye şükranlarımı sunuyor, iki ülke arasındaki dostluk bağlarının daimi olmasını temenni ediyorum."