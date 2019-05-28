Japonya Büyükelçisi'nden YÖK Başkanı Saraç'a ziyaret
2 saat önce
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ile görüştü.
Yükseköğretim Kurulu
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:14 Kaynak: AA
(YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç
, Japonya
'nın Ankara
Büyükelçisi Akio Miyajima ile görüştü.
YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre Büyükelçi Akio Miyajima, Saraç'ı makamında ziyaret etti.
Ziyarette, Türkiye
ile Japonya arasında yükseköğretim alanındaki ilişkilerin daha ileri seviyelere yükseltilmesi için yapılması gerekenler görüşüldü.
Ayrıca görüşmede, Türkiye'de 2017'de kurulan Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesine ilişkin konular ele alındı.
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