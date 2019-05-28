Son Dakika Haberleri: Japonya Büyükelçisi'nden YÖK Başkanı Saraç'a ziyaret
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Japonya Büyükelçisi'nden YÖK Başkanı Saraç'a ziyaret

2 saat önce

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ile görüştü.

Japonya Büyükelçisi'nden YÖK Başkanı Saraç'a ziyaret, System.String[]
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ile görüştü.
YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre Büyükelçi Akio Miyajima, Saraç'ı makamında ziyaret etti.
Ziyarette, Türkiye ile Japonya arasında yükseköğretim alanındaki ilişkilerin daha ileri seviyelere yükseltilmesi için yapılması gerekenler görüşüldü.
Ayrıca görüşmede, Türkiye'de 2017'de kurulan Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesine ilişkin konular ele alındı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:14 Kaynak: AA
Ankara, Yekta Saraç, Japonya, Yükseköğretim Kurulu, Güncel
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