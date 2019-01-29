Son Dakika Haberleri: Japonya'da 13 Şirkete Kimyasallı Tehdit Mektubu

Japonya'da 13 Şirkete Kimyasallı Tehdit Mektubu

26 dakika önce

Japonya'da 13 şirkete, tehdit mektubu ve zehirli olduğu sanılan toz halinde bir madde gönderildi.

Japonya'da 13 Şirkete Kimyasallı Tehdit Mektubu, System.String[]
Japonya'da 13 şirkete, tehdit mektubu ve zehirli olduğu sanılan toz halinde bir madde gönderildi. Şirketler arasında, ülkenin en büyük gazetelerinden Asahi Shimbun da bulunuyor.

Japonya'nın en büyük gazetelerinden biri olan Asahi Shimbun gazetesine, Cuma günü zarf içinde bir tehdit mektubu ve zehirli potasyum siyanid olduğundan şüphelenilen toz halinde bir madde gönderildiği açıklandı. Japonya polisi, benzer zarfların aynı gün içinde toplam 13 farklı şirkete teslim edildiğini belirledi. Şirketler arasında, Tokyo ve Osaka'daki ilaç şirketleri, kuzeydeki Sapporo kentinde bir gıda şirketi ve Tokyo'daki bir başka gazetenin yer aldığı öğrenildi. Paketlerde yer alan beyaz toz halindeki maddenin potasyum siyanid olduğu düşünülürken, polis tüm zarfların aynı kişi tarafından gönderildiğinden şüpheleniyor.

BİTCOİN TALEBİ Öte yandan, farklı adreslere gönderilen zarflardaki tehdit mektuplarının birinde, Bitcoin üzerinden 35 milyon Güney Kore wonu (yaklaşık 165 bin lira) ödeninceye dek, potasyum siyanid içerikli paketlerin gönderimine devam edileceği tehdidinde bulunulduğu açıklandı.

AUM ŞİNKRİYO TARİKATI ŞÜPHESİ Tüm zarfların Perşembe günü Tokyo'da gönderildiği tespit edilirken, bazı zarfların Aum Şinkriyo tarikatının geçtiğimiz yıl idam edilen lideri Şoko Asahara adına gönderildiği öğrenildi. Japonya'nın başkenti Tokyo'da 1995'te Aum Şinkriyo tarikatı tarafından bir metroda düzenlenen ve 13 kişinin öldüğü saldırıda en az 5 bin 800 kişi de yaralanmıştı.

GEÇEN YIL DA YAŞANDI

Şüpheli paketlerin gönderildiği ilaç şirketleri, geçtiğimiz yıl da benzer tehditler aldıklarını açıkladı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, son olay ile geçtiğimiz yıl yaşananlar arasında bağlantı olup olmadığı araştırılıyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:01 Kaynak: İHA

Tokyo, Japonya, Güncel
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