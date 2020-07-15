Japonya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı - Son Dakika

Japonya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitleri anma programı düzenledi.

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitleri anma programı düzenledi.

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Anma programına, iş insanları, akademisyenler, büyükelçilik yetkilileri, Türk toplumunun temsilcileri, basın mensupları ve davetliler katıldı.

İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda Tokyo Cami İmam Hatibi Muhammet Rıfat Çınar'ın Kur'an-ı Kerim okudu.

Programda konuşan Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe teşebbüsünün 4'üncü yılında şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andı.

Mercan, FETÖ'nün sözde eğitim gönüllüleri, dini cemaat, kültür elçileri etiketleri altında asıl maksadını yıllarca gizlemiş sinsi bir yapılanma olduğunu belirtti.

FETÖ'nün 15 Temmuz'da Türk halkının ferasetiyle karşı karşıya kaldığına, hain darbe teşebbüsünde 251 kişinin şehit verildiğine ve eşine az rastlanır mücadele örneği sergilendiğine değinen Mercan, "Hayasız saldırı milletimizin ferasetine yenik düşmüştür. Halkımızın direnci dünya tarihinde eşine az rastlanır mücadeledir. Sadece Türkiye'ye değil, dünyanın birçok ülkesindeki demokrasilere örnek olmuştur." diye konuştu.

Türkiye'nin dost ve müttefiki ülkelerde, örgütün iç yüzü ve gerçek gayelerinin anlaşılması için sergilenen çabaları vurgulayan Mercan, şunları söyledi:

"Dost ülkelerin bu saldırıyı yeterli seviyede anlayabildiğini söyleyemeyiz, belki de biz bunları yeteri kadar anlatamıyoruz. Japon dostlarımızın bizi daha iyi anlamaları için azim ve kararlılıkla muhataplarımızı daha da ikna edici çalışmalar yürütmemiz gerekir. Her çaba fevkalade önemlidir. Çünkü demokrasiye yönelik tehditler, tüm ulusların huzuruna tehditlerdir."

Türk toplumunun Japonya'daki temsilcilerinin katılımcılara hitap ettiği programda darbe teşebbüsü gecesine ait fotoğraf sergisi açıldı.

Türkiye, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 12:19 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı - Son Dakika
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