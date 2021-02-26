Japonya'da 6 eyalette Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan OHAL'in son günü 28 Şubat - Son Dakika

Japonya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başkent Tokyo dahil 10 eyalette uygulanan olağanüstü halin (OHAL), 6 eyalette erken sonlandırılması kararı alındı.

Başbakan Suga Yoşihide, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 vakalarının düşüş trendini koruduğu 6 eyalette OHAL uygulamasının 28 Şubat itibarıyla sona erdirileceğini açıkladı.

Suga, "Yeni vaka oranı oldukça azaldı. Ağır hasta sayısı da düşüyor. Sağlık kurumları üzerindeki ciddi yük kısmen sürüyor. Mart'tan itibaren tüm eyaletlerde, alışılagelen önlemleri takip edeceğiz ve yerel takibi artıracağız." dedi.

Kararı, hükümete bağlı Kovid-19 Danışman Heyetinin tavsiyesi sonrası aldıklarını kaydeden Suga, "Gardımızı düşürmeyelim. Diğer bölgelerde son güne kadar OHAL şartlarını rehavete kapılmadan uygulamak önemli." dedi.

Karara göre Aiçi, Gifu, Osaka, Kyoto, Hyogo ve Fukuoka eyaletlerinde OHAL uygulaması 28 Şubat Pazar gecesi itibarıyla kaldırılacak.

Başkent Tokyo ile çevresindeki Kanagawa, Saitama ve Çiba eyaletlerinde ise OHAL planlandığı üzere 7 Mart'a kadar sürecek.

7 Ocak'ta ilan edilmişti

OHAL, 7 Ocak'ta önce Tokyo ve çevre eyaletlerde, sonraki hafta da ülke genelinde 11 eyalette ilan edilmiş ve 7 Şubat'a kadar uygulanması planlanmıştı.

Uygulama ay başında Tokyo ile çevresindeki Kanagawa, Saitama, Çiba ve ülkenin farklı bölgelerindeki Aiçi, Gifu, Osaka, Kyoto, Hyogo, Fukuoka dahil 10 eyalette 7 Mart'a kadar sürecek şekilde uzatılmıştı.