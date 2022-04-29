Japonya'da iktidar partisinden savunma bütçesinin artırılması teklifi - Son Dakika
Üye Girişi

Japonya'da iktidar partisinden savunma bütçesinin artırılması teklifi

29.04.2022 09:08
Japonya'da iktidar partisinden savunma bütçesinin artırılması teklifi

Japonya'da iktidar partisi, ulusal savunma bütçesinin, gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 2'sine ya da üstüne çıkarılmasını talep etti.

Japonya'da iktidar partisi, ulusal savunma bütçesinin, gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 2'sine ya da üstüne çıkarılmasını talep etti.

Ulusal Güvenlik Stratejisini güncellemek isteyen Japonya'da iktidar, ulusal savunma bütçesini NATO ülkeleriyle uyumlu hale getirmeyi hedefliyor.

Strateji kapsamında iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP), ulusal savunma bütçesinin artırılmasını talep eden taslağı Savunma Bakanlığına sundu.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio liderliğindeki LDP'nin taslağında, savunma harcamalarının "5 yıllık kapasitelerin temelden destekleneceği" seviyeye çıkarılmasını istedi.

NATO'da savunma bütçelerinin, ülke GSYH'lerinin yüzde 2'sine denk geldiği dikkate alınan taslakta, Japonya savunma bütçesinin de ülke GSYH'sinin yüzde 2'sine ya da üstüne çıkarılması teklif edildi.

Açıklama yapan Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, " Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı sürüyor. Uluslararası topluma yönelik 'en ciddi kriz' denebilecek bir ortamda, Japonya'nın savunma kapasitelerini büyük ölçüde güçlendirmeliyiz" dedi.

YORUMLAR
500
Japonya'da iki çocukta daha gizemli hepatit vakası saptandı Japonya'da iki çocukta daha gizemli hepatit vakası saptandı Japon otomobil üreticilerinin 2021 mali yılı ülke içi üretimi düştü Japon otomobil üreticilerinin 2021 mali yılı ülke içi üretimi düştü

Togo Cumhuriyeti, Gayrisafi, İktidar, Japonya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya'da iktidar partisinden savunma bütçesinin artırılması teklifi - Son Dakika


Son Dakika
09:04 Survivor'da eğlenceli anlar: Arkadaşına Sorduk oyununu kazanan yarışmacı belli oldu, arsa kazandı
09:00 DP lideri Uysal: AK Parti, Anadolu'nun Moğol istilasından sonra gördüğü en büyük yağma hareketidir
08:57 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nda dün akşam neler yaşandı? Diego, Oruç ve Hızır'dan intikam almak için nasıl bir plan yaptı?
08:54 Mülteciler, kuaföre gizli geçit kurup "şok evi" inşa ettiler
08:32 29 Nisan güncel döviz fiyatları! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
08:22 29 Nisan'da güncel altın fiyatları! Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?
08:15 ABD, Suriye'de YPG/PKK saflarına 3 bin 500 kişi daha katmayı planlıyor
08:14 Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisinden Serenay Sarıkaya hamlesi: Harika parça
08:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi ziyaret için gitti, Umre yaptı
07:58 29 Nisan'da hava nasıl olacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 09:14:32. #1.13#
SON DAKİKA: Japonya'da iktidar partisinden savunma bütçesinin artırılması teklifi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement