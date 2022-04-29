Japonya'da iktidar partisinden savunma bütçesinin artırılması teklifi - Son Dakika

Japonya'da iktidar partisi, ulusal savunma bütçesinin, gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 2'sine ya da üstüne çıkarılmasını talep etti.

Ulusal Güvenlik Stratejisini güncellemek isteyen Japonya'da iktidar, ulusal savunma bütçesini NATO ülkeleriyle uyumlu hale getirmeyi hedefliyor.

Strateji kapsamında iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP), ulusal savunma bütçesinin artırılmasını talep eden taslağı Savunma Bakanlığına sundu.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio liderliğindeki LDP'nin taslağında, savunma harcamalarının "5 yıllık kapasitelerin temelden destekleneceği" seviyeye çıkarılmasını istedi.

NATO'da savunma bütçelerinin, ülke GSYH'lerinin yüzde 2'sine denk geldiği dikkate alınan taslakta, Japonya savunma bütçesinin de ülke GSYH'sinin yüzde 2'sine ya da üstüne çıkarılması teklif edildi.

Açıklama yapan Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, " Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı sürüyor. Uluslararası topluma yönelik 'en ciddi kriz' denebilecek bir ortamda, Japonya'nın savunma kapasitelerini büyük ölçüde güçlendirmeliyiz" dedi.