Son Dakika Haberleri: Japonya'dan Bangladeş'e 'Rohingya' Desteği

Japonya'dan Bangladeş'e 'Rohingya' Desteği

1 saat önce

Japonya hükümeti, Rohingya Müslümanlarına destek için Bangladeş'e 5.1 milyon dolar yardım yapacak.

Japonya'dan Bangladeş'e 'Rohingya' Desteği, System.String[]
Japonya hükümeti, Rohingya Müslümanlarına destek için Bangladeş'e 5.1 milyon dolar yardım yapacak.

Myanmar silahlı kuvvetleri ve Budist gruplarca, şiddete maruz kalarak Bangladeş'e sığınan Rohingyalı Müslüman mültecilere Japonya'dan destek geldi. Japonya Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Gıda Programı yoluyla Bangladeş'e 5.1 milyon dolar hibe yardımı sağlayacak. Bakanlık yetkilileri, Rohingya mültecilerinin yarısından fazlasının hayatlarını tehdit eden yetersiz beslenmeden muzdarip olduğunu söyledi. Yardımın, mülteciler için yapılacak tarım faaliyetlerinde kullanılacağı belirtildi.

Dışişleri Bakanı Taro Kono ise Rohingya mülteci meselesinin çözümüne yardımcı olmaya istekli olduklarını belirtti. Japonya Dışişleri Bakanlığı'nın, Rohingyalı Müslüman mültecilerin yaşam koşullarını iyileştirme ve Myanmar'a geri dönmelerine yardımcı olma çabalarına devam edeceği kaydedildi. - TOKYO

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:10 Kaynak: İHA

Bangladeş, Japonya, Güncel
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