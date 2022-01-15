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Japonya'dan Filipinler'e 13 milyon dolarlık acil yardım - Son Dakika

Japonya'dan Filipinler'e 13 milyon dolarlık acil yardım

15.01.2022 07:24
Japonya'dan Filipinler'e 13 milyon dolarlık acil yardım

Japonya, Odette tayfununun vurduğu Doğu Asya ülkesi Filipinler'e 13 milyon dolarlık acil insani yardım sağlayacak.

Japonya, Odette tayfununun vurduğu Doğu Asya ülkesi Filipinler'e 13 milyon dolarlık acil insani yardım sağlayacak.

Japonya Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, hükümet, Aralık 2021'de Odette tayfununun vurduğu Filipinler'e yardım gönderecek.

Gıda, barınma ve sıhhi malzemelerden oluşan 13 milyon dolarlık acil yardım, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı ve Mülteciler Yüksek Komiserliği dahil 6 farklı uluslararası kuruluş vasıtasıyla ulaştırılacak.

Yardımların, Filipinler'in merkez ve güney bölgelerinde tayfun ve sellerden etkilenenlere ulaştırılacağı bildirildi.

Açıklamada, "Japonya, etkilenen bölgelerin en kısa sürede toparlanması için Filipinler ile yakın iş birliği içinde olmayı planlıyor." ifadesi kullanıldı.

Resmi olmayan verilere göre yaklaşık 800 milyon dolarlık hasara yol açan Odette tayfunu nedeniyle ??????410 kişi hayatını kaybetti, 80 kişi halen kayıp.???????

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Filipinler, Doğu Asya, Japonya, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Japonya'dan Filipinler'e 13 milyon dolarlık acil yardım - Son Dakika
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