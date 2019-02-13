Son Dakika Haberleri: Japonya'dan Teknoloji Şirketleri İçin Yeni Düzenleyici Kurum

Japonya'dan Teknoloji Şirketleri İçin Yeni Düzenleyici Kurum

7 saat önce

– Japonya'da, büyük teknoloji şirketlerinin faaliyetlerini denetleyecek yeni bir piyasadüzenleyici kurum kurulacak.

Japonya'dan Teknoloji Şirketleri İçin Yeni Düzenleyici Kurum, System.String[]
Japonya'da, büyük teknoloji şirketlerinin faaliyetlerini denetleyecek yeni bir piyasadüzenleyici kurum kurulacak.

Japon kabine üyelerine Çarşamba günü yapılan sunumda, Facebook, Google ve Çin merkezli arama motoru Baidu gibi teknoloji sektörünün önde gelen şirketlerinin, daha sıkı tekelcilik karşıtı yaptırımlara maruz kalabileceği belirtildi.

Kurulacak yeni piyasa düzenleme otoritesi, teknoloji şirketlerinin rekabete ilişkin eylemleri ve kişisel verilerin korunmasına yönelik çalışmaların yanında şirketlere tekelcilik karşıtı öneriler yapacak ve olası şirket birleşmeleri veya satın almaların, şirketlerin kişisel veriler üzerinde tekelleşmesine sebep olacak durumlar için kılavuzlar oluşturacak.

Yeni otoritenin henüz ne zaman göreve başlayacağı ise belirtilmedi.

Japonya Adil Ticaret Komisyonu Kasım ayında, Google, Apple, Facebook ve Amazon'un ülke genelinde piyasa üstünlüklerini rekabeti engellemek için kullanıp kullanmadıklarının incelenmesi için soruşturma başlatılacağını duyurmuştu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:09 Kaynak: DHA

Japon, Google, Facebook, Japonya, Ekonomi
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