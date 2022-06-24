Japonya Danışman Meclisi seçimleri kampanya dönemi sürüyor - Son Dakika
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Japonya Danışman Meclisi seçimleri kampanya dönemi sürüyor

24.06.2022 07:54
Japonya Danışman Meclisi seçimleri kampanya dönemi sürüyor

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Danışman Meclisi (Sangiin) olağan seçimlerinde Fukuşima'nın inşası, Kovid-19'la mücadele ve yükselen fiyatların geleceğine karar verileceğini söyledi.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Danışman Meclisi (Sangiin) olağan seçimlerinde Fukuşima'nın inşası, Kovid-19'la mücadele ve yükselen fiyatların geleceğine karar verileceğini söyledi.

Kampanya dönemi hafta içi başlayan ve 9 Temmuz gecesine kadar sürecek Sangiin olağan milletvekili seçimleri kampanya süreci ülke genelinde sürüyor.

Fukuşima'da konuşan Başbakan Kişida, temmuz seçimlerinde "siyasi istikrar" vurgusu yaparak, bu seçimin, (2011'deki deprem ve nükleer sızıntı sonrası) Fukuşima'nın yeniden inşası, Kovid-19'la mücadele, yükselen fiyatlara müdahale gibi başlıca sorunların geleceği için önemli olduğunu belirtti.

Anayasal Demokrat Parti (CDP) "Kişida enflasyonu" şeklinde nitelediği hayat pahalılığından yakınarak, hükümetin Japon tüketicilerinin endişelerine giderebilecek somut adımlar atmadığını savunuyor.

Aomori'de konuşan CDP lideri İzumi Kenta, hükümetin bu sorunları "aciliyet hissiyle" yönetmediğini belirterek, "Hane halkı bütçelerini görmezden gelen siyasete tahammül edemeyiz" dedi.

Son dönem ülke geneli tüketici fiyat yükselişlerinin birçok insan üzerinde olumsuz etki doğurduğunu kaydeden İzumi, "Durum değişiyor ve bu seçimin çekişme noktası yükselen fiyatlar" dedi.

Başkent Tokyo'da konuşan ve temmuz seçimlerini "savaş ya da barış" şeklinde niteleyen Japonya Komünist Partisi Şii Kazuo da "Japonya'nın kaderi bu seçime bağlı" dedi.

Çevrim içi düzenlediği toplantıda konuşan Sosyal Demokrat Parti lideri Fukuşima Mizuho da seçim sonrası olası bir anayasa değişikliğine sıcak bakmayacaklarını belirtti.

Seçimler

6 yıllık dönem için seçilecek milletvekili adayları için resmi kampanya süreci 9 Temmuz gecesi sona erecek.

Her 3 yılda bir düzenlenen seçim için 10 Temmuz'da sandığa gidecek Japon seçmen, "Üst Meclis" olarak görülen Sangiin'deki 248 koltuğun yarısının geleceğini belirleyecek.

Japonya geneli tek koltuklu seçim bölgelerinden 74 koltuğun, nispi temsil yönetimiyle ise 50 koltuğun geleceğine karar verilecek.

Rusya- Ukrayna Savaşı nedeniyle yükselen ham madde fiyatlarıyla mücadele politikalarının kampanya dönemine etki etmesi bekleniyor.

Kovid-19 ile mücadele, bölgesel tehditlere karşı ulusal güvenlik politikaları ile olası anayasa değişikliğine yönelik vaatler de sürece yansıyabilir.

Başbakan Kişida Fumio liderliğindeki Liberal Demokrat Parti (LDP) ile ortağı Komeito halihazırda Sangiin'de 137 koltuğun sahibi.

Meclis aritmetiği, Anayasal Demokrat Partinin (CDP) liderlik ettiği muhalefet cephesinin 95 koltuğu ile diğerlerinden oluşuyor.

Ekim 2021 seçimlerinde koalisyon hükümeti, daha güçlü yetkilere sahip ve 465 koltuklu Temsilciler Meclisinde (Şuugiin) çoğunluğunu korumuştu.

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Kaynak: AA

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