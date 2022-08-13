Japonya Sanayi Bakanı Yasutoşi'den tartışmalı tapınağa ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Japonya Sanayi Bakanı Yasutoşi'den tartışmalı tapınağa ziyaret

13.08.2022 16:37
Japonya Sanayi Bakanı Yasutoşi'den tartışmalı tapınağa ziyaret

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Yasutoşi Nişimura'nın, başkent Tokyo'daki tartışmalı Yasukuni tapınağını ziyaret ettiği bildirildi.

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Yasutoşi Nişimura'nın, başkent Tokyo'daki tartışmalı Yasukuni tapınağını ziyaret ettiği bildirildi.

Kyodo ajansının haberine göre, Bakan Yasutoşi, ülkesinin İkinci Dünya Savaşı'nda teslim olduğu Ağustos 1945'in yıl dönümü kapsamında, tartışmalı Yasukuni tapınağına geldi.

Yasutoşi, yaptığı basın açıklamasında, 8 Temmuz'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden eski Başbakan Abe Şinzo'yu andığını ifade etti.

10 Ağustos'ta yapılan kabine revizyonunda Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı olarak görevlendirilen Yasutoşi, Japonya'nın kalkınması ve barış için elinden geleni yapmaya kararlı olduğunu söyledi.

Yasutoşi, Japonya'nın savaş sonrasındaki refahını önceki kuşakların fedakarlıklarına borçlu olduğuna işaret etti.

Japonya'nın teslim olduğu 15 Ağustos 1945'e atıfta bulunan Yasutoşi, tapınağı "sessiz bir ortamda" ziyaret etmek istediği için söz konusu günün yıl dönümünden iki gün önce buraya geldiğini belirtti.

İlk olarak 1869'da inşa edilen tapınağın, İkinci Dünya Savaşı'nda ölen 2,5 milyon kişinin anısını onurlandırdığı ancak tapınak keşişlerinin 14 savaş suçlusunu 1978 yılında "kutsal" kabul etmesi nedeniyle tartışmalı statüsünü koruduğu biliniyor.

YORUMLAR
500
Japonya'da Meari Tayfunu alarmı Japonya'da Meari Tayfunu alarmı BAKAN VARANK TÜRKİYE'NİN YARINLARINI TEKNOFEST KUŞAĞI İNŞA EDECEK -EK BAKAN VARANK TÜRKİYE'NİN YARINLARINI TEKNOFEST KUŞAĞI İNŞA EDECEK -EK
Kaynak: AA

Mustafa Varank, Ekonomi, Japonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya Sanayi Bakanı Yasutoşi'den tartışmalı tapınağa ziyaret - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:27 Bakan Süleyman Soylu, Türk bayrağını yakmaya çalışan zanlıların yakalandığını duyurdu
16:24 Fenerbahçe'nin takımda düşünmediği Pelkas, Acun Ilıcalı'nın takımına gidiyor
16:03 Fenerbahçe'nin yıldız savunmacısı Attila Szalai, West Ham United yolunda
15:40 Trabzonspor'un yıldızı Edin Visca'nın kaç ay sahalardan uzak kalacağı belli oldu
15:37 Can Vitali Hakko ve Deniz Aktaş'tan "Western" temalı parti
15:33 Tansu Çiller hakkında "seçime kısa bir süre kala parti kuruyor" söylentisi
15:14 Fenerbahçe'nin gözüne kestirdiği Willian'dan olay karar! Ölüm tehditleri alan yıldız Vitor Pereira'nın takımından ayrıldı
15:09 Benzinin ardından motorine de zam yolda
15:06 Muğla'yı sarsan olay! Fenalaşan üniversite öğrencisi kalp krizi geçirerek öldü
14:49 İngiliz devi, 35 milyon euro değerindeki Hakan Çalhanoğlu'nu ucuza getirmek istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 16:37:38. #1.12#
SON DAKİKA: Japonya Sanayi Bakanı Yasutoşi'den tartışmalı tapınağa ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement