Japonya, Ghosn'ın eşi için yakalama kararı çıkardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Japonya, Ghosn'ın eşi için yakalama kararı çıkardı - Son Dakika

Japonya, Ghosn'ın eşi için yakalama kararı çıkardı

6 saat önce

Adli kontrol altında bulunduğu Japonya'dan Lübnan'a kaçan Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance'ın eski Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Ghosn'un eşi için yakalama kararı çıkarıldı.

Japonya, Ghosn'ın eşi için yakalama kararı çıkardı, System.String[]

Adli kontrol altında bulunduğu Japonya'dan Lübnan'a kaçan Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance'ın eski Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Ghosn'un eşi için yakalama kararı çıkarıldı.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Tokyo Başsavcılığı Özel Soruşturma Birimi, Carole Ghosn için "yalancı tanıklık" suçlamasıyla, Tokyo Bölge Mahkemesinden yakalama kararı çıkarttı.

Carole Ghosn, nisan ayında, eşinin "güveni suistimal"le suçlandığı davadaki tanıklığı sırasında, mahkemeye yalan ifade vermekle suçlanıyor.

Ghosn'un eşiyle Lübnan'da bulunduğu tahmin ediliyor.

Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance'ın Lübnan asıllı eski Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Ghosn, yıllık kazancını düşük gösterdiği ve kişisel yatırımlarından doğan zararları şirketine ödettiği gerekçesiyle, "mali usulsüzlük" ve "görevini kötüye kullanma" suçlamalarıyla 19 Kasım 2018'de Japonya'da gözaltına alınmıştı.

Eşinin kaçışı organize ettiği iddiası

Bir süre gözaltında kaldıktan sonra kefaletle serbest bırakılan Ghosn, adli kontrol altında tutulduğu Japonya'dan 31 Aralık'ta, özel uçakla, İstanbul üzerinden Lübnan'a kaçmıştı.

Lübnan asıllı iş adamının, evine konser vermeye gelen müzik grubunun ses sistemlerinin taşındığı büyük kutu içinde ülkeden kaçtığı iddia edilmişti. Ghosn'ın kaçışını, eşinin organize ettiği ileri sürülmüştü.

Interpol, 2 Ocak'ta, Japon hükümetinin talebi üzerine, şartlı serbestlik koşullarını ihlal eden Ghosn hakkında kırmızı bülten uyarısı yayımlamıştı.

Japonya, Renault, Nissan, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Belediyede skandal! Tiyatro grubunun yönetmenine cinsel taciz gözaltısı
Kasım Süleymani'nin ölümü sonrası NATO, Irak'taki askerlerinin yerini geçici olarak değiştirdi İran gerginliği sonrası Ortadoğu'daki ABD üslerinde saldırı alarmı! İstanbul'da feci ölüm! Kafasına reklam panosundan kopan parça düşen şahıs hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
19:47 Kalın: "Libya'da önceliğimiz çatışmaların bir an önce durması, bir ateşkes olması" - Son Dakika
19:46 Avustralya'da yangınların yok ettiği kasaba - Son Dakika
19:46 Malatya'da 95 bandrolsüz kitap ele geçirildi - Son Dakika
19:46 Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un Lübnan'a kaçması - Son Dakika
19:45 Denizli'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
19:18 Belediyede skandal! Tiyatro grubunun yönetmenine cinsel taciz gözaltısı - Son Dakika
19:12 Kasım Süleymani'nin ölümü sonrası NATO, Irak'taki askerlerinin yerini geçici olarak değiştirdi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 19:50:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Japonya, Ghosn'ın eşi için yakalama kararı çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]