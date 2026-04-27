Japonya Hava Kuvvetleri’nde (JASDF) görev yapan ABD yapımı F-15 savaş uçaklarının teknik durumu tartışma yaratıyor. Son dönemde yaşanan olaylar, filonun güvenilirliği konusunda soru işaretlerini artırdı.
Nisan ayında Hokkaido’daki Tetsui Hava Üssü’nde konuşlu F-15 savaş uçaklarında art arda iki ciddi olay yaşandı. 16 Nisan’da bir uçağın kanadından parça koptuğu bildirildi.
21 Nisan’da ise 5,4 santimetre çapında silindirik bir parçanın uçuş sırasında koparak Tomakomai kenti üzerinde yere düştüğü açıklandı.
Her iki olayda da pilotların uçuş sırasında herhangi bir sorun fark etmediği, arızaların ancak üsse dönüş sonrası yapılan kontrollerde ortaya çıktığı belirtildi.
Uzmanlar, bu tür arızaların uçuş güvenliği açısından ciddi riskler taşıdığına dikkat çekerken, Japonya’nın uzun süredir kullandığı F-15 filosunun bakım ve modernizasyon ihtiyacını yeniden gündeme getirdi.
Japon pilotlarının riskli görev geçmişine de dikkat çekilirken, II. Dünya Savaşı’ndaki kamikaze görevleri hatırlatıldı. Ancak günümüzde yaşanan teknik sorunların doğrudan bu tarihsel bağlamla ilişkilendirilmesi tartışma konusu olmaya devam ediyor.
Son Dakika › Japonya › Japonya Hava Kuvvetleri alarmda! ABD yapımı F-15'ler havada parçalanmaya başladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?