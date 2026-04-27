Japonya Hava Kuvvetleri alarmda! ABD yapımı F-15'ler havada parçalanmaya başladı - Son Dakika
Japonya Hava Kuvvetleri alarmda! ABD yapımı F-15'ler havada parçalanmaya başladı

Japonya Hava Kuvvetleri alarmda! ABD yapımı F-15\'ler havada parçalanmaya başladı
27.04.2026 10:35
Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri’ne ait ABD yapımı F-15 savaş uçaklarında art arda yaşanan arızalar endişe yarattı. Nisan ayında iki ayrı olayda uçaklardan parçalar koparken, pilotların durumu uçuş sırasında fark etmediği belirtildi. Uzmanlar, bu gelişmelerin filonun teknik durumu ve bakım ihtiyacını yeniden gündeme getirdiğini vurguladı.

Japonya Hava Kuvvetleri’nde (JASDF) görev yapan ABD yapımı F-15 savaş uçaklarının teknik durumu tartışma yaratıyor. Son dönemde yaşanan olaylar, filonun güvenilirliği konusunda soru işaretlerini artırdı.

AYNI AYDA İKİ KRİTİK OLAY

Nisan ayında Hokkaido’daki Tetsui Hava Üssü’nde konuşlu F-15 savaş uçaklarında art arda iki ciddi olay yaşandı. 16 Nisan’da bir uçağın kanadından parça koptuğu bildirildi.

21 Nisan’da ise 5,4 santimetre çapında silindirik bir parçanın uçuş sırasında koparak Tomakomai kenti üzerinde yere düştüğü açıklandı.

PİLOTLAR UÇUŞ SIRASINDA FARK ETMEDİ

Her iki olayda da pilotların uçuş sırasında herhangi bir sorun fark etmediği, arızaların ancak üsse dönüş sonrası yapılan kontrollerde ortaya çıktığı belirtildi.

FİLONUN DURUMU TARTIŞMA KONUSU

Uzmanlar, bu tür arızaların uçuş güvenliği açısından ciddi riskler taşıdığına dikkat çekerken, Japonya’nın uzun süredir kullandığı F-15 filosunun bakım ve modernizasyon ihtiyacını yeniden gündeme getirdi.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TARTIŞMA

Japon pilotlarının riskli görev geçmişine de dikkat çekilirken, II. Dünya Savaşı’ndaki kamikaze görevleri hatırlatıldı. Ancak günümüzde yaşanan teknik sorunların doğrudan bu tarihsel bağlamla ilişkilendirilmesi tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Son Dakika Japonya Japonya Hava Kuvvetleri alarmda! ABD yapımı F-15'ler havada parçalanmaya başladı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 10:46:30. #.0.5#
SON DAKİKA: Japonya Hava Kuvvetleri alarmda! ABD yapımı F-15'ler havada parçalanmaya başladı - Son Dakika
