Son dakika haberi... Japonya hükümetinden Rusya'ya ek yaptırım - Son Dakika
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Son dakika haberi... Japonya hükümetinden Rusya'ya ek yaptırım

05.04.2022 10:02
Son dakika haberi... Japonya hükümetinden Rusya'ya ek yaptırım

Son dakika haberleri: Japonya hükümeti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın iş adamlarına yönelik baskıyı artırmak amacıyla Rusya'ya lüks malların ihracatını yasakladı.

Japonya hükümeti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın iş adamlarına yönelik baskıyı artırmak amacıyla Rusya'ya lüks malların ihracatını yasakladı. Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi ise Polonya seyahati dönüşünde 20 Ukraynalı savaş mağdurunu hükümet uçağıyla Japonya'ya getirdi.

Japonya'da hükümet, Ukrayna'ya yönelik saldırılar ve son olarak gündeme gelen soykırım iddiaları nedeniyle dünyanın tepkisini çeken Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları yürürlüğe koydu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın zengin iş adamlarına yönelik baskıyı artırmak amacıyla Rusya'ya lüks malların ihracatı bugün itibarıyla yasaklandı. 49 bin dolar ve üzeri otomobiller, 4 bin 900 dolar ve üzerindeki motosikletler, 330 dolar ve üzerindeki lüks alkollü içkiler dahil 19 ürünü kapsayan kısıtlamanın daha önce yürürlüğe giren hem sivil hem de askeri kullanım amacı olan ürünler olarak bilinen çift kullanımlı mallara yönelik satış yasağına ek olarak uygulanacağı belirtildi.

20 MÜLTECİ DAHA KABUL EDİLDİ

Japonya Başbakanı Fumio Kishida'nın özel temsilcisi olarak mülteciler konusunda temaslarda bulunmak üzere geçtiğimiz hafta Polonya'ya giden Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi, bugün beraberindeki 20 Ukraynalı mülteci ile birlikte Tokyo'ya döndü. Polonya'nın başkenti Varşova'dan kalkan hükümete ait uçak, bugün öğlen saatlerinde Haneda Havalimanı'na iniş yaptı. Ülkeye gelen yeni mültecilerin Covid-19 testine tabi tutulduktan sonra hükümet tarafından belirlenen barınma tesislerine yerleştirileceği öğrenildi.

Bugüne kadar Ukraynalı 404 savaş mağdurunu ülkeye kabul eden Japonya hükümeti, Rusya'ya karşı G7 ülkeleri ve Avrupa Birliği dahil uluslararası toplumun yanında yer alarak bir dizi yaptırımı da yürürlüğe koymuştu. Gelişmelerin ardından Tokyo- Moskova ilişkileri gergin bir döneme girmişti.

(Burak Ersoy/ İHA)

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Japonya hükümetinden Rusya'ya ek yaptırım - Son Dakika


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