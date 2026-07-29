Jeff Bezos'un kızı denildi, gerçek çok başka çıktı

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, havaalanında güvenlik kontrol noktasına ilerleyen genç bir kadının Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un kızı olduğu iddia edildi.

"Milyarder ayrıcalığı" ifadeleriyle paylaşılan görüntülerde, dekolte kıyafet giyen genç kadının güvenlik kontrolü sırasında bazı yolcuların önüne geçtiği görüldü.

KULLANICI NOTUNDA İDDİA YALANLANDI

Videoda yer alan kişinin Jeff Bezos'un kızı olduğuna ilişkin herhangi bir doğrulayıcı bilgi paylaşılmazken, sosyal medya platformundaki kullanıcı notunda da bu iddianın doğru olmadığı belirtildi.

GÖRÜNTÜLERDEKİ KİŞİ FENOMEN ÇIKTI

Daha sonra yapılan incelemelerde görüntülerdeki kişinin, TikTok'ta adını "Emily Bezos" olarak değiştiren ve Jeff Bezos'un kızıymış gibi paylaşımlar yapan bir içerik üreticisi olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan çeşitli kaynaklara göre Jeff Bezos, çocuklarını kamuoyundan uzak tutmayı tercih ediyor. Bezos'un kızının kimliği de bugüne kadar kamuoyuyla paylaşılmış değil.