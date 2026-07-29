Jeff Bezos'un kızı denildi, gerçek çok başka çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Jeff Bezos'un kızı denildi, gerçek çok başka çıktı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal medyada havaalanında güvenlik kontrolünde bazı yolcuların önüne geçen genç kadının Jeff Bezos'un kızı olduğu iddiasıyla paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü. Ancak daha sonra videodaki kişinin, TikTok'ta adını "Emily Bezos" olarak değiştiren ve Bezos'un kızıymış gibi paylaşımlar yapan bir içerik üreticisi olduğu ortaya çıktı. Ayrıca çeşitli kaynaklara göre Jeff Bezos'un kızının kimliği kamuoyuyla hiç paylaşılmadı.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, havaalanında güvenlik kontrol noktasına ilerleyen genç bir kadının Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un kızı olduğu iddia edildi.

"Milyarder ayrıcalığı" ifadeleriyle paylaşılan görüntülerde, dekolte kıyafet giyen genç kadının güvenlik kontrolü sırasında bazı yolcuların önüne geçtiği görüldü.

Jeff Bezos'un kızı denildi, gerçek çok başka çıktı

KULLANICI NOTUNDA İDDİA YALANLANDI

Videoda yer alan kişinin Jeff Bezos'un kızı olduğuna ilişkin herhangi bir doğrulayıcı bilgi paylaşılmazken, sosyal medya platformundaki kullanıcı notunda da bu iddianın doğru olmadığı belirtildi.

Jeff Bezos'un kızı denildi, gerçek çok başka çıktı

GÖRÜNTÜLERDEKİ KİŞİ FENOMEN ÇIKTI

Daha sonra yapılan incelemelerde görüntülerdeki kişinin, TikTok'ta adını "Emily Bezos" olarak değiştiren ve Jeff Bezos'un kızıymış gibi paylaşımlar yapan bir içerik üreticisi olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan çeşitli kaynaklara göre Jeff Bezos, çocuklarını kamuoyundan uzak tutmayı tercih ediyor. Bezos'un kızının kimliği de bugüne kadar kamuoyuyla paylaşılmış değil.

Jeff Bezos, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Jeff Bezos Jeff Bezos'un kızı denildi, gerçek çok başka çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Byaydin Yeniden Byaydin Yeniden:
    yakında burası gerçek bilinmesi gereken haberleri gizlemek için aile fertlerinin haberlerinide yaparlar 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara’dan Giresun’a taksiyle gittiler: İşte ödedikleri para Ankara'dan Giresun'a taksiyle gittiler: İşte ödedikleri para
Beyoğlu’nda temizlik yaparken ceset buldu: Boynu kırılmış Beyoğlu'nda temizlik yaparken ceset buldu: Boynu kırılmış
Bakanlık harekete geçti: Sosyal medya ilanlarına ceza yağdı Bakanlık harekete geçti: Sosyal medya ilanlarına ceza yağdı
Konya’daki kuyumcu cinayeti soygun girişimi çıktı Konya'daki kuyumcu cinayeti soygun girişimi çıktı
Barcelona metro yangını: 39 yaralı Barcelona metro yangını: 39 yaralı
Bu 3 ilde yaşayanlara müjde Yol 2 saat 15 dakikaya düşüyor Bu 3 ilde yaşayanlara müjde! Yol 2 saat 15 dakikaya düşüyor
Fenerbahçe’de Gornik Zabrze maçı öncesi sakatlık Kadroda yer almıyor Fenerbahçe'de Gornik Zabrze maçı öncesi sakatlık! Kadroda yer almıyor
CHP mi YENİ Parti mi Erdal Beşikçioğlu safını belirledi CHP mi YENİ Parti mi? Erdal Beşikçioğlu safını belirledi
Zidane, Fransa’nın başına geçti İlk maçı Türkiye’ye karşı Kocaeli’de Zidane, Fransa'nın başına geçti! İlk maçı Türkiye'ye karşı Kocaeli'de
Tether’in altın tokeni İslami finansa kapı açan şeriat onayını aldı Tether'in altın tokeni İslami finansa kapı açan şeriat onayını aldı

08:54
“Çimlere uzanalım, günah işleyelim“ demişti Üniversitede taciz krizinde şok karar
"Çimlere uzanalım, günah işleyelim" demişti! Üniversitede taciz krizinde şok karar
08:46
Banka personelini taşıyan midibüs devrildi Çok sayıda yaralı var
Banka personelini taşıyan midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var
08:29
Sinem Dedetaş’ın evinden gözaltına alındığı anlar İşte yöneltilen 3 suçlama
Sinem Dedetaş’ın evinden gözaltına alındığı anlar! İşte yöneltilen 3 suçlama
08:25
3 top dondurma aldı, kasada duyduğu fiyatla şoke oldu
3 top dondurma aldı, kasada duyduğu fiyatla şoke oldu
07:58
Uzun süredir ortalarda yoktu Necati Şaşmaz’ın son hali görüntülendi
Uzun süredir ortalarda yoktu! Necati Şaşmaz'ın son hali görüntülendi
07:25
Üsküdar Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu Başkan Sinem Dedetaş gözaltına alındı
Üsküdar Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Başkan Sinem Dedetaş gözaltına alındı
07:16
Bilim insanlarından şaşırtan hamle OnlyFans’ta hesap açtılar
Bilim insanlarından şaşırtan hamle! OnlyFans'ta hesap açtılar
07:06
9 gün küvette mahsur kaldı Hayata tutunmasını sağlayan detay şaşkına çevirdi
9 gün küvette mahsur kaldı! Hayata tutunmasını sağlayan detay şaşkına çevirdi
06:52
Türkiye’de yeni uygulama başladı Bunu yapmayan sınırdan geçemeyecek
Türkiye'de yeni uygulama başladı! Bunu yapmayan sınırdan geçemeyecek
06:38
5 gecelik sessizlik bitti İran füzeleri ateşledi, ABD’den misilleme gecikmedi
5 gecelik sessizlik bitti! İran füzeleri ateşledi, ABD'den misilleme gecikmedi
06:28
WhatsApp’a yıllardır beklenen özellik geldi Artık telefona ihtiyaç kalmayacak
WhatsApp'a yıllardır beklenen özellik geldi! Artık telefona ihtiyaç kalmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 09:23:16. #7.12#
SON DAKİKA: Jeff Bezos'un kızı denildi, gerçek çok başka çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.