Jill Biden: ABD'nin İngilizce profesörü ve buz hokeyi tutkunu yeni First Lady'si - Son Dakika
BBC

Jill Biden: ABD'nin İngilizce profesörü ve buz hokeyi tutkunu yeni First Lady'si

12.11.2020 06:57
Jill Biden: ABD'nin İngilizce profesörü ve buz hokeyi tutkunu yeni First Lady'si, System.String[]

Beyaz Saray, dört yıl boyunca Başkan Trump'la aynı kadraja girmemek için her şartı zorlayan First Lady Melania Trump'ın ardından maaşlı, tam zamanlı bir işi olan, İngilizce profesörü Profesör Dr. Jill Biden'la tanışmaya hazırlanıyor.

Beyaz Saray, dört yıl boyunca Başkan Trump'la aynı kadraja girmemek için her şartı zorlayan First Lady Melania Trump'ın ardından maaşlı, tam zamanlı bir işi olan, İngilizce profesörü Profesör Dr. Jill Biden'la tanışmaya hazırlanıyor.

ABD'nin 46'ncı Başkanı Joe Biden, seçilmiş başkan sıfatıyla yaptığı ilk konuşmasında 43 yıllık eşi Jill Biden'ı podyuma "Ben Jill'in eşiyim" diyerek davet ederken muhakkak düşünülmüş bir stratejiyi uyguluyordu.

Joe Biden, 2008 yılında ABD 44'üncü Başkanı Barack Obama kendisini başkan yardımcısı ilan ettiği gün de eşi hakkında, "Eşim Jill'i birazdan siz de tanıyacaksınız, öldürücü güzellikte bir kadın, lakin tek sorunumuz onun doktorasının olması" diyordu.





Elbette en öne çıkan özelliği güzelliği değildi. Joe Biden'ı Jill'in politikayla uzaktan yakından alakasının olmaması ve kendi kariyerine ve kadın haklarına odaklanmış bir kadın olması etkilemişti.

Ancak Joe Biden'ın ABD başkanlık koltuğuna oturmasının arkasındaki asıl kahramanın Dr. Jill Biden olduğu ve 43 yıl boyunca Joe Biden'ın en önemli akıl hocası olduğu görmezden gelinmeyecek bir gerçek.

ABD'nin yeni First Lady'si orta sınıftan gelen, gençlik yıllarında hem çalışıp hem eğitimine devam eden, iki kere kariyer kararını değiştirip, modacı olacakken İngilizce profesörlüğünde karar kılan, dünya yıkılsa buz hokeyi maçlarını gözünü kırpmadan takip eden, bir Philadelphia Flyers taraftarı.





Halk mekteplerinde profesörlük yapan İngilizce hocası Dr. Biden'ı yakından tanıyanlar, onun karizmasından, espri gücünden, aklından, inatçı ve geri adım atmayan kişiliğinden bahsederken, mesleğinden ve kocasının bir gün ABD başkanı olma rüyasından aslında öncelikle Jill Biden'ın vazgeçmediğini anlatıyor.

Zira Joe Biden'ın iki kez başarısızlıkla sonlanan ABD Başkanlığı adaylık dönemlerinde, Joe Biden'ın ilk eşinden olan ama Jill'in kendi evladı gibi büyüttüğü Beau Biden kanser yüzünden hayatını kaybederken, kocası Joe Biden taciz iddialarıyla hedef tahtasına oturtulmuşken arka planda duran isim yine aynıydı: Jill Biden.

Bugüne kadar Beyaz Saray'a yerleşecek First Lady'lerden en önemli farkı onun Prof. Dr. FLOTUS (Prof. Dr. Amerikan First Lady'si) Jill Biden olarak anılmak istemesi.





Jill Biden'ın maaşlı ve tam zamanlı işinden vazgeçmeyeceği, Washington DC'deki okullardan gelen teklifleri değerlendireceği ve eğitmenliğe devam edeceği söylenirken, tarihteki tüm First Lady'leri inceleyen tarihçi Katherine Jellison, "Amerikan halkı First Lady'yi her daim kocalarının yanında görmek istese de 21'inci yüzyılda bir First Lady'nin nasıl olacağı fikrinin değişme zamanı da geldi" diyor.

Biden çiftinin rüyası gerçekleşmiş olsa da şimdi Joe ve Jill'in önünde epey bölünmüş, ikna edilmesi zor ve çok kalabalık bir kitle duruyor. Beyaz Saray'da önlerine gelecek tabaklar tatlılarla değil, ekşilerle dolu.





Joe Biden 2007 yılında günlüğüne düştüğü notlarda, karısı ve kızını bir trafik kazasında kaybetmesinin ardından, iki çocukla baş başa kalmasının ardından tanıştığı Jill için, "O bana hayatımı geri verdi ve beni yıkık bir ailenin yeniden inşa edileceğine inandırdı" yazıyordu.





Yine ve yeniden önlerine gelen sınav bölünmüş bir aileyi yeniden bir araya getirmek ve bu kolay olmayacak.

Jill Biden: ABD'nin İngilizce profesörü ve buz hokeyi tutkunu yeni First Lady'si

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Son Dakika Dünya Jill Biden: ABD'nin İngilizce profesörü ve buz hokeyi tutkunu yeni First Lady'si - Son Dakika Dünya

BBC

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