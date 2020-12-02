JÖH ve JÖAK tanıtım ve satış tırı Gönen'de - Son Dakika

Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Özel Asayiş ve Kurtarma (JÖAK) tanıtım ve satış tırı 2-3 Aralık tarihlerinde Gönen'de Cumhuriyet Meydanında Kuruldu.

Gönen Cumhuriyet Meydanında konuşlanan tırda, JÖH ve JÖAK timlerinin kullandığı tişört, mont, künye, bileklik, saat ve çeşitli hediyelik eşyalar satışa sunuluyor. Dev ekrandan JÖH ve JÖAK timlerinin faaliyetleri hakkında tanıtıcı video gösterimi yapılırken vatandaşlar da tıra yoğun ilgi gösterdi. Bazı hediyelik eşyaların yanı sıra diğer ürünlerden de alan vatandaşlar, tırı kentte daha sık görmek istediklerini dile getirdi. Tırdaki satışlardan elde edilen gelir, şehit olan jandarma mensuplarının aileleri yararına kullanılmak üzere Jandarma Asayiş Vakfı'na bağışlanıyor.

Tırın 3 Aralık Perşembe akşamına dek meydanda hizmet vereceği bildirildi. - BALIKESİR