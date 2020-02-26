Johnny Depp'le selfIe'nin bedeli 10 bin lira - Son Dakika
Son Dakika Magazin Johnny Depp'le selfIe'nin bedeli 10 bin lira - Son Dakika Magazin

Johnny Depp'le selfIe'nin bedeli 10 bin lira

6 saat önce

3 yıl önce eşi Amber Heard'e şiddet uyguladığı gerekçesiyle mahkemelik olan ve zor günler geçiren Hollywood yıldızı Johnny Depp, bu olaydan sonra hayatında yeni bir sayfa açmak için eski aşkı müziğe sığınmıştı.

Johnny Depp'le selfIe'nin bedeli 10 bin lira, System.String[]

3 yıl önce eşi Amber Heard'e şiddet uyguladığı gerekçesiyle mahkemelik olan ve zor günler geçiren Hollywood yıldızı Johnny Depp, bu olaydan sonra hayatında yeni bir sayfa açmak için eski aşkı müziğe sığınmıştı.


Hollywood'da kadın oyunculara yönelik tacizin tartışıldığı bir döneme denk gelen olaylar nedeniyle setlerden uzaklaştırılan oyuncu, alkol bağımlılığı için rehabilitasyona da gitmişti.


Geçen ay yayınlanan bir ses kaydıyla evlilikte şiddet uygulayanın Johnny Depp değil, Amber Heard olduğu ortaya çıktı. Yeniden sempati kazanan ünlü aktörün eski müzik grubuyla verdiği konserler de ilgi görmeye başladı.


Johnny Depp'le selfIe'nin bedeli 10 bin lira


BİLETLER 220 LİRADAN BAŞLIYOR


Johnny Depp ile rock efsaneleri Alice Cooper ve Joe Perry'yi bir araya getiren Hollywood Vampires, çıktıkları dünya turnesi kapsamında İstanbul'a da gelecek.


Konser, 13 Eylül Pazar akşamı İstanbul Life Park'ta yapılacak.


Aktif Bank'ın sponsorluğunda, Neo Events'in organizasyonuyla düzenlenecek konserin biletleri satışta.


220 liradan başlayan bilet fiyatları, deluxe lounge'da 1100 liraya çıkıyor.


Biletleri hızla tükenen konserin 'VIP' kategorisi de var.


VIP biletin ücreti ise 10 bin lira. VIP bilet alarak konseri en ön sıradan izleyebileceğiniz gibi, sahne öncesi grup üyeleriyle de tanışabilirsiniz.


Yani 10 bin lira ödeyerek 72 yaşındaki Alice Cooper, 70 yaşındaki Joe Perry ve 57 yaşındaki Johnny Depp'le selfie çekip sosyal medyada hava atma şansınız var...



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Johnny Depp, Amber Heard, Hollywood, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 12:06 
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