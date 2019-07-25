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Josef de Souza, İstanbul'da

14 dakika önce

Suudi Arabistan temsilcisi El Ahli'de oynayan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Josef de Souza, İstanbul'a geldi.

Josef de Souza, İstanbul'da, System.String[]
Suudi Arabistan temsilcisi El Ahli'de oynayan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Josef de Souza, İstanbul'a geldi.
Takımının sezon öncesi hazırlıkları kapsamında bulunduğu Avusturya'nın başkenti Viyana'dan THY'ye ait tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaşan de Souza, basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Takım kafilesinin aktarmalı olarak Cidde'ye devam edeceğini, kendisinin ise üç günlük tatil için İstanbul'da kalacağını kaydeden de Souza, "Burada olduğum için iyi duygular hissediyorum. İstanbul'u çok seviyorum, burası benim ikinci evim." dedi.
Galatasaray'a transfer iddialarıyla ilgili soruyu cevaplayan de Souza, "Hayır, transferim için bir şey konuşamam. Çünkü öyle bir durum yok." ifadelerini kullandı.
Havalimanında basın mensupları ile hatıra fotoğrafı çektiren de Souza'ya birçok yolcu ve çalışan yoğun ilgi gösterdi.
Brezilyalı 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, sosyal medya hesabından, Viyana Havalimanı'ndan İstanbul'a geleceğine yönelik paylaşımda bulunmuştu.
Suudi Arabistan, Josef de Souza, İstanbul, El Ahli, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:35 Kaynak: AA
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