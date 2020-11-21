- Kabil'deki roketli saldırıda ölü sayısı 8'e, yaralı sayısı 31'e yükseldi- Saldırı anı kamerada - Son Dakika

- Kabil'deki roketli saldırıda ölü sayısı 8'e, yaralı sayısı 31'e yükseldi

Saldırı anı kamerada

KABİL - Afganistan'ın başkenti Kabil'de gerçekleştirilen roketli saldırı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e, yaralananların sayısı 31'e ulaştı. Saldırı anı kentin bir noktasındaki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de yerel saatle 08.40 sularında gerçekleştirilen roketli saldırıda bilanço ağırlaşıyor. Kent merkezine yönelik gerçekleştirilen saldırının ardından yeni bir açıklama yapan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tariq Arian, hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e, yaralananların sayısının ise 31'e yükseldiğini duyurdu.

Kentin farklı noktalarına 23 roket mermisinin isabet ettiğini bildiren Sözcü Arian, saldırıdan Taliban'ı sorumlu tuttu. Taliban'dan yapılan yazılı açıklamada ise saldırıyla bir ilgilerinin bulunmadığı belirtilmişti.

Saldırı anı kamerada

Roket mermilerinin isabet ettiği bir noktadaki güvenlik kamerası ise saldırı anını saniye saniye kaydetti. Çevredekilerin büyük panik yaşadığı, can havliyle kaçıştığı görüldü.

Öte yandan bugün ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'un Taliban ve Afganistan hükümetinin müzakere heyetleri ile Katar'ın başkenti Doha'da görüşmesi bekleniyordu.