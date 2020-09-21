Kabine bugün toplanıyor! Cumhurbaşkanı'nın sinyalini verdiği kısıtlamalar masada - Son Dakika

Kabine bugün toplanıyor! Cumhurbaşkanı'nın sinyalini verdiği kısıtlamalar masada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün "Mecburen şimdi tekrar işi sıkmak durumundayız" diyerek sinyalini verdiği kısıtlamalar bu akşam üstü kabine toplantısında gündeme gelecek. AVM, pazar yeri gibi toplu alanlarda yeni önlemler masaya yatırılacak.

Türkiye'deki koronavirüs salgınında normalleşme süreciyle birlikte yaşanan rahatlama vaka sayılarının artmasına neden oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz cuma günü cuma namazı çıkışında sitemini ve yeni kısıtlama sinyalini "Vaka sayılarında 1700-1800'lere kadar bir çıkışın olduğunu gördük. Tabii mecburen şimdi tekrar işi sıkmak durumundayız. Onun için de Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığımız bu konudaki tedbirlerini artırmak durumunda" sözleriyle vermişti. Bu akşam üstü yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında da AVM, pazar yeri gibi vatandaşların toplu olarak bulundukları yerlerde yeni önlemler alınması konuşulacak.

TOPLANTI BU AKŞAM ÜSTÜ

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bu akşam saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. Her pazartesi olduğu gibi tüm bakanların katılacağı toplantıda Türkiye'deki koronavirüs salgınıyla ilgili son durum ve alınacak ekstra önlemler konuşulacak.

TOPLU YERLERE YENİ ÖNLEMLER MASADA

Bilim Kurulu'nun tavsiyelerinin ele alınacağı toplantıda vaka sayılarında artış olan ve önlemlere uymayan il ve ilçelere yönelik yeni kısıtlamalar gündeme gelebilecek. AVM, pazar yeri, park gibi kapalı ve kalabalık yerlerde önlemlerin sıkılaştırılması ya da kısıtlamalar getirilmesi de masadaki en önemli başlıklar arasında.

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs süreci, vaka sayılarındaki artışın nedenleri, tedavi süreçleri ve aşı çalışmalarıyla ilgili brifing verecek. Toplantıda maske-mesafe kuralına uymayanların yanı sıra karantinayı ihlal edenlerle ilgili daha sıkı tedbirlerin uygulanması için kararlar alınabileceği ifade ediliyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün cuma namazı çıkışında koronavirüs vaka sayılarının artmasıyla ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullanmıştı "Ne yazık ki uyarılarımıza halkımız ciddi manada dikkat etmedi. Dikkat edilen illerde vaka sayılarının düştüğünü gördük. Biz biraz gevşetince bu defa da başta Ankara, İstanbul olmak üzere bir anda vaka sayılarının yükselmeye başladığını gördük. Mecburen şimdi tekrar işi sıkmak zorundayız.

O yüzden Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığı tedbirleri artırmak durumunda. Gerek toplu taşıma gerek düğün nikah salonu gibi yerlerdeki yaklaşımlarımız daha kararlı hale getirdik. Bunu keyfi yapmıyoruz. Sadece halkımıza olan duyarlılığımızdandır. Halkımız bir sıkıntı yaşamasın bundan dolayıdır. Şimdi bazı illerimizde olumlu dönüş başladı."

Kabine bugün toplanıyor! Cumhurbaşkanı'nın sinyalini verdiği kısıtlamalar masada
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona salgınındaki vaka artışlarını yorumladı: İşi tekrar sıkmak durumundayız

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Kabine, Pazar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 07:38

Son Dakika Güncel Kabine bugün toplanıyor! Cumhurbaşkanı'nın sinyalini verdiği kısıtlamalar masada - Son Dakika


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