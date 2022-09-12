KAÇAK AVCILARIN, ÖLDÜRDÜĞÜ AV KORUMA MEMURU TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
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KAÇAK AVCILARIN, ÖLDÜRDÜĞÜ AV KORUMA MEMURU TOPRAĞA VERİLDİ

12.09.2022 11:46

HATAY'ın Defne ilçesindeki ormanda kaçak avcıların tüfekle açtığı ateş sonu hayatını kaybeden Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü'nde görevli av koruma memuru Mehmet Ali Koşar (43), düzenlenen cenaze töreni ile toprağa verildi.

HATAY'ın Defne ilçesindeki ormanda kaçak avcıların tüfekle açtığı ateş sonu hayatını kaybeden Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü'nde görevli av koruma memuru Mehmet Ali Koşar (43), düzenlenen cenaze töreni ile toprağa verildi.

Dün saat 09.30 sıralarında Defne ilçesine bağlı Ballıöz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda kaçak avcılara karşı görev yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü'nde görevli Mehmet Ali Koşar ve mesai arkadaşı Mehmet Atıcı'ya, kimliği belirsiz kaçak avcılar tarafından tüfekle ateş açıldı. Göğsünden vurulan Koşar, hayatını kaybetti, mesai arkadaşı ise sol bacağından yaralandı.

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Evli ve çocuk babası olduğu öğrenilen Mehmet Ali Koşar'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Antakya Mezarlık Kompleksi'nden alınarak, Kisecik Mahallesi'ne getirildi. Koşar'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından, mahalle mezarlığına defnedildi. Yakınlarının gözyaşı döktüğü cenaze törenine, Hatay Vali Yardımcısı Yusuf İzci, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürü Mustafa Tuğrul Şahin, DKMP 7. Bölge Müdürü Faruk Atmaca, Hatay Orman Bölge Müdürü Ali Özdemir, kurum müdürleri, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

ŞÜPHELİLERİ, YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Mehmet Ali Koşar'ı öldüren ve mesai arkadaşı Mehmet Atıcı'yı yaralayan kaçak avcıların kimlik tespiti ve yakalama çalışmaları sürüyor. Öte yandan, olayda sol bacağından yaralanan Mehmet Atıcı'nın ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenildi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAÇAK AVCILARIN, ÖLDÜRDÜĞÜ AV KORUMA MEMURU TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: KAÇAK AVCILARIN, ÖLDÜRDÜĞÜ AV KORUMA MEMURU TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
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