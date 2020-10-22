Kaçakçılık ekipleri "Mısır yılanı" ele geçirdi - Son Dakika

Kaçakçılık ekipleri "Mısır yılanı" ele geçirdi
22.10.2020 16:31
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri başkentte kaçak yollarla ülkeye sokulan "Mısır yılanı" ele geçirdi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri başkentte kaçak yollarla ülkeye sokulan "Mısır yılanı" ele geçirdi.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube ekipleri yaptığı çalışmalarla Yenimahalle'de bulunan bir kişinin "Mısır Yılanı" ürettiğini ve kaçak yollarla ülkeye soktuğu bilgisini aldı. Şüpheli hakkında yapılan çalışmalarda polis ekipleri zanlıyı yakaladı. Zanlının üzerinde ve adreste yapılan aramalarda 5 adet doğal yaşamı Kuzey Afrika olduğu tespit edilen "Mısır yılanı" ele geçirildi. Zanlının ise emniyet işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.
(İrfan Çalışkan/İHA)
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