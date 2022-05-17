Kadıköy Belediyesi personellerinin de dahil edildiği 224 kişiye düzenlenen operasyonun görüntüleri yayınlandı - Son Dakika
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Kadıköy Belediyesi personellerinin de dahil edildiği 224 kişiye düzenlenen operasyonun görüntüleri yayınlandı

17.05.2022 13:13

İstanbul'da 54'ü kamu görevlisi 224 kişi hakkında başlatılan rüşvet operasyonu ile ilgili polis baskını görüntüleri ortaya çıktı. İşte emniyet güçlerinin şüphelilerin ev ve işyerlerine baskın düzenlediği anlar...

İstanbul merkezli 5 ilde, çoğunluğu Kadıköy Belediyesi'nde görevli zabıta personeliyle belediye mühendislerinin de aralarında yer aldığı 54'ü kamu görevlisi 224 şüpheliye rüşvet almak, vermek, aracılık etmek ve resmi belgede sahtecilik suçlarından operasyon düzenlendi.

BASKIN ANI POLİS KAMERASINDA

Gerçekleştirilen operasyon kapsamında birçok eve baskın düzenlendi. Polis kamerasına yansıyan görüntülerde ise, ekiplerin yatak odası, çekmece, dolap, gibi yerleri didik didik ettiği görüldü.

Kadıköy Belediyesi personellerinin evlerine düzenlenen rüşvet operasyonu kamerada

224 KİŞİ İÇİN GÖZALTI KARARI ÇIKTI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yürütülen soruşturma kapsamında; Örgütlü olarak Rüşvet Almak, Vermek, Aracılık Etmek ve Resmi Belgede Sahtecilik suçlarından çoğunluğu Kadıköy Belediyesinde görevli zabıta personeli ile belediye mühendislerinin de aralarında yer aldığı 54'ü kamu görevlisi olmak üzere toplam 224 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kadıköy Belediyesi personellerinin evlerine düzenlenen rüşvet operasyonu kamerada

5 İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ

Polis ekipleri sabah saatlerinde İstanbul merkezli İzmir, Adana, Kocaeli ve Şırnak illerinde eş zamanlı operasyon başlattı.

160 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonlarda şüphelilerden 160'ı yakalandı. Devam eden operasyon kapsamında, çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı, adreslerdeki aramaların devam ettiği aktarıldı. Adreslerde bulunan çok sayıda dijital malzeme ve evraka da el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari zanlıların yakalanma çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi.

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