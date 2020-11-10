Kadıköy'de 10 Kasım'da "Ata'ya saygı zinciri" oluşturuldu - Son Dakika

Kadıköy'de 10 Kasım'da "Ata'ya saygı zinciri" oluşturuldu

10.11.2020 10:56

Kadıköy'de 10 Kasım'da "Ata'ya saygı zinciri" oluşturuldu Kadıköy'de oluşturulan sosyal mesafeli "Ata'ya saygı zinciri" havadan görüntülendi Kadıköy'de Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'inci yılında 'sosyal mesafe' kurallarına uygun olarak "Ata'ya...

Kadıköy'de 10 Kasım'da "Ata'ya saygı zinciri" oluşturuldu

Kadıköy'de oluşturulan sosyal mesafeli "Ata'ya saygı zinciri" havadan görüntülendi

İSTANBUL - Kadıköy'de Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'inci yılında 'sosyal mesafe' kurallarına uygun olarak "Ata'ya Saygı Zinciri" oluşturuldu. Her sene Atatürk'ün anısına bir araya gelerek el ele tutuşan vatandaşlar bu sene pandemi önlemleri çerçevesinde "bayrak bayrağa" tutuştu. Fenerbahçe'den Bostancı'ya çok sayıda vatandaşın 10 Kasım için oluşturduğu insan zinciri havadan görüntülendi.

Kadıköy'de 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe Fenerbahçe Orduevi ile Bostancı sahil arasında her yıl düzenlenen "Ata'ya Saygı Zinciri" korona virüs pandemisi önlemleri çerçevesinde bu yıl sosyal mesafeli olarak düzenlendi. İnsan zincirini oluşturan vatandaşlar bu sene el ele tutuşmak yerine "bayrak bayrağa" tutuştu. Yaklaşık 6,5 kilometre uzunluğunda oluşturulan insan zincirine denizden de kanolar, su jetleri ve tekneler 9'u 5 geçe sirenlerini çalarak katıldı. Dalgıçlar da denizin altında Atatürk posteri ve Türk bayrağı açtı.

10 Kasım hakkında düşüncelerini aktaran Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, "Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sonsuzluğa uğurlayışımızın 82. yıldönümü. Bugün Kadıköy olarak yine her zaman olduğu gibi, atamızın izinde olduğumuzu, onun koymuş olduğu hedeflere ulaşmak için onun bize bıraktığı mirası korumak için saygımızı göstermek için Fenerbahçe'den Bostancı'ya bugünkü şartlarda el ele olmayan bayrak bayrağa anma törenimizi gerçekleştiriyoruz. Bütün Kadıköylüler her zaman olduğu gibi, bundan sonra da olacağı gibi atasını saygısını göstermek için buraya geldi. Her sene buradayız. Her sene atamızı el ele anıyorduk. Ama bu sene bayraklarımızla anacağız" dedi.

İnsan zincirine katılan Nurdan Keçeci, "10 Kasım'da büyük devrimciyi anmaya geldik. Her 10 Kasım'da hep buradayız ve bütün ülke olarak yas tutuyoruz" dedi.

Kadıköy Belediyesi Caddebostan Gönüllü Evi Başkanı Cansu Hondor, "Her yıl yaptığımız bu etkinlik hepimizin gerçekten yüreklerimizi şişiriyor. Hatta sevgi selinden ağlamayı gerektiren bir tören oluyor. O yüzden bütün İstanbul burada, sadece Kadıköy değil. Bugün atamızı anıyoruz" şeklinde konuştu.

10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ü anma adına bir araya gelen vatandaşların oluşturduğu insan zinciri drone ile havadan görüntülendi.

Kadıköy'de 10 Kasım'da Ata'ya saygı zinciri oluşturuldu
Kadıköy'de 10 Kasım'da Ata'ya saygı zinciri oluşturuldu
Kadıköy'de 10 Kasım'da Ata'ya saygı zinciri oluşturuldu
Kadıköy'de 10 Kasım'da Ata'ya saygı zinciri oluşturuldu
Kadıköy'de 10 Kasım'da Ata'ya saygı zinciri oluşturuldu
Kadıköy'de 10 Kasım'da Ata'ya saygı zinciri oluşturuldu
Kadıköy'de 10 Kasım'da Ata'ya saygı zinciri oluşturuldu
Kadıköy'de 10 Kasım'da Ata'ya saygı zinciri oluşturuldu
Kadıköy'de 10 Kasım'da Ata'ya saygı zinciri oluşturuldu
Kadıköy'de 10 Kasım'da Ata'ya saygı zinciri oluşturuldu
Kadıköy'de 10 Kasım'da Ata'ya saygı zinciri oluşturuldu
Kadıköy'de 10 Kasım'da Ata'ya saygı zinciri oluşturuldu
Kadıköy'de 10 Kasım'da Ata'ya saygı zinciri oluşturuldu
Kadıköy'de 10 Kasım'da Ata'ya saygı zinciri oluşturuldu
Kadıköy'de 10 Kasım'da Ata'ya saygı zinciri oluşturuldu
Kadıköy'de 10 Kasım'da Ata'ya saygı zinciri oluşturuldu
Kadıköy'de 10 Kasım'da Ata'ya saygı zinciri oluşturuldu
Kadıköy'de 10 Kasım'da Ata'ya saygı zinciri oluşturuldu

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet, 10 Kasım, Kadıköy, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kadıköy'de 10 Kasım'da 'Ata'ya saygı zinciri' oluşturuldu - Son Dakika


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