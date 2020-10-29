Kadıköy'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu - Son Dakika

29 EKİM Cumhuriyet Bayramı, Kadıköy'de büyük coşkuyla kutlandı. Bağdat Caddesi'nde uzun araç konvoyu oluşturulurken, vatandaşlar ellerindeki Türk Bayrakları ve balonlarla çalınan marşlara eşlik etti. Saatler 19.23'ü gösterdiğinde ise vatandaşlar hep bir ağızdan İstiklal Marşı okudu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü Kadıköy'de coşkuyla kutlandı. Bağdat Caddesi'nde saat 19.00'da Kadıköy Belediyesi tarafından geçit töreni düzenlendi. Koronavirüs salgını nedeniyle yürüyüş yapılmazken, cadde üzerinde uzun araç konvoyu oluşturuldu. Vatandaşlar saatler öncesinden kırmızı beyaz ışıklarla süslenmiş caddeye geldi. İstanbullular konvoyda çalınan marş ve şarkılara ellerindeki Türk Bayrakları ve balonlarla eşlik etti. Konvoyda bulunan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı kutlamalara katılan vatandaşları selamladı. Saatler 19.23'ü gösterdiğinde ise hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu. Vatandaşlar araçlarıyla konvoya eşlik etti.