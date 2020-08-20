Kadıköy'de 'Kadın yaşam evleri' açılıyor - Son Dakika

Kadıköy'de 'Kadın yaşam evleri' açılıyor

Kadıköy'de 'Kadın yaşam evleri' açılıyor -Kadınlar bu evlere 12 yaşından büyük oğullarıyla gidebilecek Hayata geçirilen proje ile şiddete maruz bırakılan kadınlar 12 yaşından büyük oğullarından ve özel gereksinime muhtaç çocuklarından ayrılmayacak.

Kadıköy'de 'Kadın yaşam evleri' açılıyor

-Kadınlar bu evlere 12 yaşından büyük oğullarıyla gidebilecek

İSTANBUL - Hayata geçirilen proje ile şiddete maruz bırakılan kadınlar 12 yaşından büyük oğullarından ve özel gereksinime muhtaç çocuklarından ayrılmayacak. Kadıköy Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje ile belediye mülkiyetindeki 6 daire kadın yaşam evine dönüştürülüyor.

Yaşam evinde kalan kadınlara ünlü şefler mutfak eğitimi vererek sertifika kazanmalarını sağlayacak

Kadıköy Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Kadın Yaşam Evi' projesi tanıtım toplantısında basına açıklamalarda bulunan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, "Hemen her gün içimizi yakan, üzen şiddet olayıyla karşılaşıyoruz. Şiddet vakalarının sürekli arttığı bu tablo içinde İstanbul Sözleşmesi'nin gerekliliğini tartışıyoruz. Adaleti ne yazık ki artık sosyal medyadan arıyoruz. Şurası açık ki kadınlar bu ülkede kendilerini güvende ve huzurlu hissetmiyor. Yolumuz uzun ve engebeli; Kadıköy Belediyesi olarak yeni bir adım atıyoruz. Mevzuata göre kadınlar 12 yaşından büyük oğullarını sığınma evine götüremiyor. Bir çok anne çocuğundan ayrılmamak için evde görmüş olduğu şiddete ses çıkartmıyor. Biz hem anne hem çocuk açısından yaralayıcı bu durumu tedavi etmek istedik." diyerek kanunda yer alan 'Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkındaki Yönetmelik' maddesini okuyan Odabaşı, "Hukukçu olmaktan mutluluk duyduğum anlardan birisini bu maddeyi okuduğum an hissettim. Avukatlığı bırakıp Belediye Başkanı olduğum an çok üzülmüştüm ama bu maddeyi okuduğum an çok mutlu oldum. Bu maddede yerel yönetime bırakılan insiyatifi kimse fark etmemiş biz fark ettik. Belediyemize ait altı daireyi kadınlarımız yeni hayatlarına başlayıncaya kadar kadınlara ve çocuklarına tahsis etti." ifadelerini kullandı. Kadınlara ünlü şeflerin mutfak eğitimi vereceğini söyleyen Belediye Başkanı Odabaşı, Anadolu mutfağına odaklanarak sertifikayla birlikte sığınma evinden ayrıldıktan sonra iş bulabilecekleri bir imkan oluşturmak istediklerine vurgu yaptı.

Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı: "Artık anneler çocuklarından ayrılmayacak"

Şiddete maruz bırakılan kadınlar, mevzuat gereği 12 yaşından büyük oğullarını ya da özel gereksinime ihtiyacı olan çocuklarını sığınma evine götüremiyor. Türkiye'de ilk kez geliştirilen proje ile Kadıköy Belediyesine ait altı daire 'Kadın Yaşam Evine' dönüştürülecek. Projeyle ilgili açıklamada bulunan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, "Kadın sığınma evine başvuran kadınların 12 yaşından büyük erkek çocukları varsa çocuklarından ayrılarak kadın sığınma evlerine kabul ediliyorlardı. Çocuklar da çocuk esirgeme kurumunun yurtlarına yerleştiriliyordu. Çocuklarını bırakacak yerleri olmayan kadınlar da sığınma evlerine başvuramıyorlardı. Yönetmeliği okurken tesadüfen gördüm ve çocuklarıyla beraber kadınların kalabilecekleri yaşam evleri oluşturmak istedik. Belediyemizin olan altı evimizi dayadık döşedik ve bugünden itibaren 12 yaşından büyük erkek çocuğu olan ve kadın sığınma evine başvurmak isteyen kadınlarımızı kabul etmeye başlayacağız; kadın sığınma evinde kalma süreleriyle kalma süreleri aynı olacak. Çocuklarından ayrılmadan bu evlerde yaşamaya devam edecekler." ifadelerini kullandı.

Sosyolog Adıgüzel: "Bizim için çok değerli bir çalışma"

Sosyolog Elif Duygu Adıgüzel, "Amacımız burada kadının yüksek yararını gözeterek çocuklarıyla beraber sığınak sürecine destek olmak. Kadın sığınma evlerinde 12 yaş ve üzeri erkek çocuk kabulü yapılmıyor, Başkanımızın da bir hukukçu olması ve bu boşluğu görmesiyle 'Kadın Yaşam Evi' oluşturduk. Bizim için de çok değerli bir pilot çalışma." dedi.

Kadıköy'de 'Kadın yaşam evleri' açılıyor

Şerdil Dara Odabaşı, Kadıköy Belediyesi, Kadıköy, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 15:33

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kadıköy'de 'Kadın yaşam evleri' açılıyor - Son Dakika
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