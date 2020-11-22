Kadıköy'de kadına şiddet eylemi - Son Dakika

KADIN Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri, Kadıköy Beşiktaş İskelesi önünde eylem düzenledi. Kadınlar, "Kadınlar eşit yaşayacak", "Asla yalnız yürümeyeceksin", "Kadın cinayetlerini durduracağız" şeklinde sloganlar attı. Eyleme katılanlar arasında bulunan 2018 yılında cinayete kurban giden Aysun Yıldırım'ın annesi Hüsniye Yıldırım "Benim kızımı intihar süsü verildi. Önce kovuşturmaya yer yok denilerek dosyası kapatıldı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'na başvurduk. Bizim dosyalarımızı inceleyince deliller ortaya çıktı. Savcılık da dosyayı yeniden açtı. Yapılan keşifte kızımın intihar etmediği ortaya çıktı" dedi. Eylemin ardından kadınlar olaysız bir şekilde dağıldı.

- İstanbul