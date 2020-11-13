Kadıköy'de uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kadıköy'de uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

13.11.2020 13:13
Kadıköy'de uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı, System.String[]

Kadıköy'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kadıköy'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine bir aracı Kadıköy'de durdurdu.

Araçta bulunan Sinan B., Meryem Dilara Ç. ile yaşı küçük K.Ç. gözaltına alındı.

Bu şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda Necmettin B. ve İran uyruklu Muhammad Sadegh N., metamfetamin satışı yaparken suçüstü yakalandı.

Uyuşturucu maddenin Metin Y'den temin edildiğinin tespit edilmesi üzerine ekipler operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Metin Y'nin evinde ve aracında yapılan aramada, radyo içine gizlenmiş halde toplam 2 kilo 804 gram metamfetamin, 2 gram esrar, 3 ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 16 fişek ile bir miktar para ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden Sina B. Meryem Dilara Ç. ile yaşı küçük K.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler Muhammad Sadegh N., Necmettin B. ve Metin Y. ise tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kadıköy, Meryem, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadıköy'de uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı - Son Dakika


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