Kadıköy'de 1 milyon TL'lik altın çalan şüpheliler kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
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Kadıköy'de 1 milyon TL'lik altın çalan şüpheliler kıskıvrak yakalandı

05.09.2022 13:28

Kadıköy'de V.B.B.'ye ait olan evde, 2 kasanın kilidini kırıp, 1 milyon TL değerindeki altının yanı sıra 500 euro ve 60 bin TL çalan yabancı uyruklu 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kadıköy'de V.B.B.'ye ait olan evde, 2 kasanın kilidini kırıp, 1 milyon TL değerindeki altının yanı sıra 500 euro ve 60 bin TL çalan yabancı uyruklu 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Suadiye'de Zihni Sakaryalı Sokak'ta, 29 Ağustos günü V.B.B., polise giderek evindeki iki kasanın açıldığını ve içindekilerin çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Bunun üzerine V.B.B. ifadesinde, sabah saat 08.30'da evden ayrıldığını, akşam geri döndüğünde çelik kapı göbeğinin kırıldığını, evinin dağınık olduğunu evini kontrol ettiğinde ise evine giren hırsızların içerde bulunan iki ayrı kasayı açtıklarını söyledi. V.B.B. devamında kasaların içinde 1 milyon lira değerinde altın, 500 euro ve 60 bin lira olduğunu söyledi.

1 milyon TL'lik altın çalan şüpheliler kamerada

Bunun üzerine harekete geçen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde, şüphelilerin saat 10.20'de apartmana giriş yaptıkları daha sonra 11.50'de çaldıklarıyla birlikte hızla uzaklaştıkları görülüyor.

3 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı

Polis yaptığı çalışmada, kimliklerini tespit ettiği yabancı uyruklu şüphelileri; Archıl A.(32), Moldova uyruklu Ivan B.(32), Moldova uyruklu Maxim D.(24) isimli şahısları Fatih ilçesinde yakalayıp, alınan savcı talimatı gereği gözaltına alınarak Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince adli makamlara sevk etti. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Kadıköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de 1 milyon TL'lik altın çalan şüpheliler kıskıvrak yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadıköy'de 1 milyon TL'lik altın çalan şüpheliler kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
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