KADIKÖY'DEKİ VAHŞİ CİNAYET DAVASI'NDA KARAR 2 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI - Son Dakika

KADIKÖY'DEKİ VAHŞİ CİNAYET DAVASI'NDA KARAR 2 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

15.04.2021 11:05

KADIKÖY'de çöp konteynerinde bulunan iki bacakla ortaya çıkan vahşi cinayete ilişkin 2'si tutuklu 4 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

KADIKÖY'de çöp konteynerinde bulunan iki bacakla ortaya çıkan vahşi cinayete ilişkin 2'si tutuklu 4 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Öz amcası Rıfat Rıza Öztürk'ü silahla ateş ederek öldüren, bıçakla parçalara ayıran ve farklı yerlere atan tutuklu sanık Fahrettin Öztürk ile Öztürk'e cesedi parçalamakta yardım ettiği iddia edilen Ferhat Yılmaz Nitelikli kasten öldürme suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz 2 sanığa da Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 4'er yıl hapis cezası verildi.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Fahrettin Öztürk ve Ferhat Yılmaz ve avukatları hazır bulundu. Müştekiler de duruşmaya katıldı.

BU ANLATILABİLECEK BİR ACI DEĞİL

Duruşmada maktul Rıfat Rıza Öztürk'ün eşi Meryem Öztürk sanıkların idam edilmesini istediğini belirtti. Maktulün kızı Gamze Vasfiye Öztürk, Daha önce sanık Ferhat Yılmaz 2 yıldır tutuklu olduğunu söylemişti, benim babam 2 yıl önce öldürüldü. Bu anlatılabilecek bir acı değil. Ailem çok mutsuz yiyip içemiyoruz, hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Bir babanın gölgesinin yerini hiçbir şey tutmuyor. Babamın parçalanmış cesedinin fotoğraflarını gördüğümden beri psikolojik sorunlar yaşıyorum. Kardeşim de psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. İşimi kaybettim, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum, cezalarında indirim yapılmasın dedi.

BEN BABAMIN KOLSUZ CESEDİNİ GÖMMEK ZORUNDA KALDIM

Maktulün oğlu Ahmet İhsan Öztürk ise, Bu adamlar benim ailemin bütün mutluluğunu ellerinden aldılar. Benim gençliğimi de elimden aldılar. Ben babamın kolsuz cesedini gömmek zorunda kaldım. En ağır şekilde cezalandırılsınlar istiyorum şeklinde konuştu.

SANIK YILMAZ OLAYDAN SONRA GÜVENLİK GÜÇLERİNE OLAYI ANLATMADIĞIM İÇİN PİŞMANIM

Sanık Fahrettin Öztürk'ün amcası Rıfat Rıza Öztürk'ü öldürdüğü silahı temin ettiği ve cesedi parçalamakta yardım ettiği iddia edilen sanık Ferhat Yılmaz, Ben hayatım boyunca mütalaada bahsedilen yere daha önce hiç gitmedim. Bu konuyla ilgili herhangi bir kanıt yoktur. Cinayetin işlendiği yer Fahrettin'in uzun yıllardır çalıştığı bir iş yeridir. Benim bilmediğim bir yeri keşif yapmam da mantık dışıdır. Ben olay yerine telefonuma gönderilen konum bilgisiyle gittim eğer keşif yapmış olsaydım, elimle koymuş gibi bulurdum. 26 aydır tutukluyum ailemle mağdur durumdayım. Olaydan sonra güvenlik güçlerine olayı anlatmadığım için pişmanım diye konuştu.

KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Fahrettin Öztürk ve cesedi parçalamakta yardım ettiği iddia edilen Ferhat Yılmaz'ı tasarlayarak suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak suretiyle Nitelikli kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmalarına karar verdi. Ayrıca sanık Öztürk ve Yılmaz'a Ruhsatsız silah taşıma suçundan 2'şer yıl hapis cezasına çarptırılmasına da hükmeden mahkeme heyeti diğer tutuksuz sanıklar Fatih Demir ve Turgut Kundakçı'yı Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 4'er yıl hapis ile cezalandırılmalarına karar verdi.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, olay 26 Şubat 2019 tarihinde Başakşehir'de işlendi. Fahrettin Öztürk, Ferhat Yılmaz'dan temin ettiği silah ile iş yerinin banyo kısmında abdest alan amcası Rıfat Rıza Öztürk'e silahla ateş etti. Amca Rıfat Rıza Öztürk yere düştü. Fahrettin Öztürk ve Ferhat Yılmaz, ölümünden emin olamadıkları Rıfat Rıza Öztürk'ün bıçakla boğazını kesti. Fahrettin Öztürk ve Ferhat Yılmaz, gerçekleştirdikleri öldürme eyleminin delillerini gizlemek amacıyla Rıfat Rıza Öztürk'ün kafasını bedeninden, kollarını dirseklerinden, bacaklarını da diz kapağından olmak üzere vücudundan ayırdı. Rıfat Rıza Öztürk'e ait cesedi parçalara ayıran Fahrettin Öztürk ve Ferhat Yılmaz, ceset parçalarını valize ve poşete koydu, araca yükledi. Fahrettin Öztürk ve Ferhat Yılmaz ile Yavuz Selim Köprüsü'nü geçerek, viyadük üzerinde durdu, maktulün vücut parçalarını valizden çıkartarak viyadükten aşağıya attı. Ferhat Yılmaz, Fahrettin Öztürk ile lokale gitti. Lokalde bulunan Fatih Demir ve Turgut Kundakçı yaşanan olayı Ferhat Yılmaz ve Fahrettin Öztürk'ten öğrendi. Suç delillerini gizleme eylemine Fatih Demir ve Turgut Kundakçı iştirak etti. 4 sanık, maktulün cesedine ait kollar, bacak ve kafa kısmı ile kıyafetlerini ayrı ayrı poşetledi ve araca yükledi. Araca binen 4 sanık, buradan ayrılarak ayak parçalarının bulunduğu poşeti Kadıköy'de, diğer parçaları da farklı bir çöp konteynerine attı. İddianamede Fahrettin Öztürk (32) ile Ferhat Yılmaz'ın (37) Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme, Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme ve Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1,5 yıldan 8'er yıla kadar hapisleri talep edilirken, sanık Fatih Demir (29) ve Turgut Kundakçı'nın (26) Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapisleri isteniyordu.

KADIKÖY'DEKİ VAHŞİ CİNAYET DAVASI'NDA KARAR 2 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI
KADIKÖY'DEKİ VAHŞİ CİNAYET DAVASI'NDA KARAR 2 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI
KADIKÖY'DEKİ VAHŞİ CİNAYET DAVASI'NDA KARAR 2 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI
KADIKÖY'DEKİ VAHŞİ CİNAYET DAVASI'NDA KARAR 2 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Ağırlaştırılmış Müebbet, Fahrettin Öztürk, Ferhat Yılmaz, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KADIKÖY'DEKİ VAHŞİ CİNAYET DAVASI'NDA KARAR 2 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI - Son Dakika


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